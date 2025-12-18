«مطارات دبي» تدعو المسافرين للتحقق من حالة الرحلات الجوية

طالبت «مطارات دبي» المسافرين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند الوصول والمغادرة، بسبب توقعات بهطول الأمطار والتقلبات الجوية.

وأكدت «مطارات دبي»، أهمية التحقق من حالة الرحلات الجوية مباشرة مع شركات الطيران، إضافة إلى الوصول إلى مطار دبي الدولي مبكراً لإتاحة وقت كافٍ لإجراءات السفر.

كما أوصت «مطارات دبي» باستخدام «مترو دبي»، خياراً مفضلاً للتنقل، والاستعانة بالتطبيقات الذكية لمتابعة حركة المرور، وتخطيط المسارات بشكل أكثر كفاءة.

وطالبت الإدارة التحقق من حالة الرحلات مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار، وتخصيص وقت إضافي للوصول لتجنب أي تأخير محتمل.