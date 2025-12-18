«أبوظبي الأول» يتعاون مع بريسايت لدعم النمو والارتقاء بالعمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

وقعت بريسايت، الشركة العالمية في تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، اليوم عقداً مع بنك أبوظبي الأول لنشر حلول متقدمة للذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات تهدف إلى تعزيز فهم سلوك العملاء، وتحسين تخطيط الموارد، ودعم استراتيجية النمو التجاري للبنك، تأكيداً على التزام الجانبين بترسيخ مكانة دولة الإمارات في طليعة الابتكار المالي وتبني الذكاء الاصطناعي المسؤول.

يتضمن هذا التعاون دعم إطار بريسايت للذكاء الاصطناعي التطبيقي عمليات بنك أبوظبي الأول في مسارين رئيسيين يشملان النمو الذكي وتخطيط الموارد. فمن خلال النمو الذكي، ستقوم بريسايت بدمج بيانات اقتصادية وقطاعية وبيانات حول خصائص الشركات من مصادر متعددة ضمن منصة تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح لبنك أبوظبي الأول تحديد العملاء من المؤسسات والشركات ذات الإمكانات العالية والتواصل معهم. وستقدم المنصة قوائم فرص مرتبة وخرائط جغرافية تفاعلية تتيح لمديري العلاقات التركيز على الشركات الأكثر قابلية للتحويل، بما يعزز الدقة والسرعة والاتساق الاستراتيجي لدى الفرق التجارية في البنك.

وفي مجال تخطيط الموارد، ستستخدم بريسايت التحليلات الجغرافية والاقتصادية لتحسين شبكة فروع وأجهزة الصرف الآلي التابعة لبنك أبوظبي الأول. وقد أسهمت هذه الرؤى في توفير معلومات قيّمة لاتخاذ قرارات استراتيجية تعزز نطاق التغطية، وتحسن سهولة الوصول، وتخفض تكلفة الخدمة، وتضمن مواءمة البنية التحتية المادية مع تطور طلبات العملاء ومسارات العمليات التجارية.

كما يستند هذا الاتفاق الجديد إلى النجاحات التي حققتها مشاريع بريسايت السابقة في بنك أبوظبي الأول، والتي أثبتت بالفعل قيمتها من خلال برامج تجريبية ومبادرات لنماذج إثبات المفهوم.

وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «سيمكننا التعاون مع بريسايت من تسريع وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة بما يخدم استراتيجية النمو الخاصة بنا بشكل مباشر. فالمنصات والرؤى التي طورت حتى الآن باتت تعزز عملية اتخاذ القرار، وتمكن فرقنا من خدمة العملاء بدقة ومرونة أكبر. ويؤكد هذا التعاون مكانة بنك أبوظبي الأول مؤسسة ذات رؤية تطلعية تسهم في تشكيل مستقبل القطاع المصرفي».

ومن جانبه، قال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لبريسايت: «تعتمد شراكتنا مع بنك أبوظبي الأول على التزام مشترك بخدمة العملاء بصورة أفضل، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل العمل المصرفي عبر الابتكار المسؤول. ومن خلال دمج التحليلات المعززة بالذكاء الاصطناعي ضمن خطط النمو وتخطيط الموارد، نسهم في تطوير نموذج مصرفي أكثر استجابة وكفاءة وتركيزاً على تلبية احتياجات العميل. وتعد هذه القدرات عنصراً أساسياً للمؤسسات المالية اليوم في ظل الأسواق المعقدة والمتطلبات المتزايدة للعملاء. وسنعمل معاً على إظهار قدرة الذكاء الاصطناعي التطبيقي على إحداث تحول نوعي في عملية اتخاذ القرار ووضع معيار جديد للابتكار في قطاع الخدمات المالية».

وبالاستفادة من هذا الزخم الآن، ترسخ بريسايت مستوى تعاونها مع بنك أبوظبي الأول لدمج الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع ضمن منظومة البنك، بدءاً من تفاعل العملاء وتقييم الائتمان، وصولاً إلى التوقعات التشغيلية والتخطيط الاستراتيجي. وتجسد هذه الشراكة إدراك الطرفين أن المؤسسات القادرة على توظيف الذكاء الاصطناعي بمسؤولية وعلى نطاق واسع هي التي ستقود مستقبل الخدمات المالية.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت بريسايت عن إطلاق عدد من الشراكات الاستراتيجية عبر القطاعين المالي والمصرفي تهدف إلى تعزيز الابتكار في الذكاء الاصطناعي، وتطوير البنية التحتية التنظيمية، ودعم برنامج التحول المالي لدولة الإمارات. وتعكس هذه الجهود الدور المتنامي لبريسايت كشريك موثوق للمؤسسات المالية والجهات التنظيمية الساعية للاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي السيادي في تعزيز المرونة والكفاءة وتجربة العملاء. ومن خلال التعاقد مع بنك أبوظبي الأول، تبرز مبادرات بريسايت ريادتها في تبني الذكاء الاصطناعي المسؤول، ومساهمتها في جهود دولة الإمارات الهادفة للتحول إلى مركز عالمي لابتكارات الذكاء الاصطناعي القائمة على البيانات.