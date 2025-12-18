دناتا تدشن غرفة مركزية متطورة للفحص الأمني في منشآت الشحن بتعاون شرطة دبي

كشفت دناتا، الشركة العالمية في مجال خدمات الطيران والسفر، عن غرفة مركزية جديدة لإدارة الفحص الأمني ضمن منشأة الشحن التابعة لها في مطار دبي الدولي، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، في خطوة تعد تحولاً نوعياً في مسار التحول الرقمي لعمليات الشحن الجوي، من خلال دمج الأتمتة الفورية مع تعزيز الرقابة الأمنية.

ومن داخل مركز قيادة واحد عالي التقنيات، أصبح بإمكان ضباط شرطة دبي تشغيل ست وحدات للفحص بالأشعة السينية عن بُعد ومراقبتها عبر المستودع بالكامل. وترتبط كل وحدة بنظام «ون كارغو»، وهو النظام الرقمي المتكامل لإدارة عمليات الشحن لدى دناتا، والذي يسهم في أتمتة الوظائف التشغيلية والتجارية، بما يتيح مشاركة البيانات فورياً، وتبسيط مسارات العمل، وتسريع عملية اتخاذ القرار.

وكانت عمليات الفحص الأمني في السابق موزعة على نقاط عدة داخل المستودع، ما يؤدي إلى استهلاك أكبر للموارد وتراجع في الكفاءة التشغيلية. أما النهج المركزي الجديد، فجمع كل إجراءات الفحص في مركز واحد، الأمر الذي أسهم في تقليص زمن إنجاز الفحص ورفع القدرة الاستيعابية لمنظومة الفحص الأمني بنحو 3% سنوياً.

وتخدم دناتا أكثر من 120 شركة طيران، وتناول في منشأة الشحن التابعة لها في مطار دبي الدولي نحو 60 ألف طن من البضائع شهرياً. وخلال هذا العام، أعلنت الشركة تحقيق إنجاز مهم تمثل في مناولة أكثر من مليون طن من الشحنات خلال الفترة من أبريل 2024 إلى مارس 2025، وهو أعلى حجم مناولة سنوي في تاريخ عملياتها في مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي، وبنسبة نمو سنوية بلغت نحو 30%.

ويجسد هذا النمو الزخم المتسارع الذي يشهده قطاع الخدمات اللوجستية في دبي؛ والذي ينطوي على عوامل عدة دفعت أحجام الشحن إلى مستويات غير مسبوقة، مثل ازدهار التجارة الإلكترونية، واتساع قاعدة المستهلكين في المنطقة، والموقع الإستراتيجي لدبي كمركز عالمي للنقل الجوي.

ويسهم النظام الجديد في تقليل نقاط التلامس اليدوية، وتمكين التحليلات المتقدمة، وتحسين استخدام الموارد داخل المنشأة من خلال الحد من الحركة غير الضرورية للبضائع وتقليل استهلاك الوقود.

وجاء تصميم غرفة التحكم المركزية للفحص الأمني بالشراكة بين دناتا وشرطة دبي لدعم وظائف القيادة الأولية والثانوية. وهي مجهزة بواجهات مراقبة متطورة، وتقنيات تصوير حي، وأدوات إعداد تقارير تلقائية تضمن تتبع العمليات عبر جميع مراحل الفحص.

وقال غيوم كروزييه، الرئيس التنفيذي لعمليات الشحن في دناتا: «يشكل هذا المشروع محطة مهمة في مسيرة دناتا نحو عمليات شحن أكثر ذكاءً وكفاءة. ومن خلال التعاون الوثيق مع شرطة دبي، تمكنا من تطوير نموذج يعزز الأمن، ويرفع الكفاءة، ويجسد التزام دبي الراسخ بالابتكار».

وأضاف: «يرتكز نجاح دبي كمركز عالمي على شراكات قوية بين القطاعين الحكومي والخاص، ويعكس تعاوننا مع شرطة دبي هذا النهج القائم على الثقة والتكنولوجيا لبناء منظومة شحن قوية تضمن استمرارية حركة التجارة بكفاءة عالية».

واختتم: «يقف وراء كل تقنية تعتمدها دناتا، فرق بشرية تشكل القوة الحقيقية لهذا التحول، إذ يستخدم موظفو الشركة أدوات ومنصات جديدة لنقل الشحنات بأعلى مستويات الأمان والذكاء وبأساليب غير مسبوقة في القطاع، ما يعزز قدرة المنظومة على مواكبة التطور المتسارع في صناعة الشحن الجوي».

وتأتي غرفة التحكم الجديدة ضمن منظومة أوسع من مبادرات دناتا لإعادة تصور عمليات الشحن من خلال البيانات والأتمتة والتصميم الابتكاري.

وعبر منشآتها في دبي، تعمل الشركة على اختبار الروبوتات المتنقلة الذاتية القيادة التي يمكنها نقل الشحنات داخل المستودع بكفاءة وأمان، مع تقليل حركة الرافعات الشوكية وتحسين الاستفادة من المساحات.

وفي الوقت ذاته، تختبر دناتا حلولاً متقدمة للقياس الآلي وتحسين التحميل، باستخدام أجهزة استشعار وخوارزميات ذكية لالتقاط الحجم والوزن الدقيق لكل شحنة. ويسهم ذلك في مساعدة الفرق التشغيلية على تحقيق أقصى استفادة من المساحات داخل وحدات التجميع، وتقليل الهدر، وتخطيط مسارات شحن أكثر دقة ومرونة بالاعتماد على البيانات.