مدينة الشتاء في إكسبو دبي تستقبل 38,000 زائر خلال أسبوعها الأول

سجّلت مدينة الشتاء 2025، والتي تعدّ إحدى الفعاليات الرئيسة لموسم الوصل في مدينة إكسبو دبي، أعلى معدل لاستقبال الزوار في الأسبوع الأول منذ افتتاحها عام 2022، حيث استقبلت ما يقارب من 38,000 زائر، خلال الفترة ما بين 6-13 ديسمبر، فيما ارتفعت نسبة مبيعات الأكشاك التجارية بنسبة 60 %، مقارنة بالعام الماضي. وتتواصل شعبية مدينة الشتاء بالتزايد عام بعد عام، حيث تستقبل العائلات والزوار من مختلف الجنسيات يومياً في ساحة الوصل، للاستمتاع بأجوائها الاحتفالية المبهجة، والمشاركة بالأنشطة العائلية، والمرح المتواصل كل يوم.

ويرجع نجاح الوجهة في أسبوعها الأول إلى عدة أسباب، منها سعر تذكرة الدخول البالغ 50 درهماً فقط، ويشمل 11 فعالية ونشاطاً مجانياً ضمن المدينة، بالإضافة إلى تنويع الأنشطة والفعاليات الاحتفالية التي تشمل جميع الأعمار، وكذلك سهولة الوصول إلى مدينة إكسبو دبي، وتوفر العديد من مواقف السيارات المجانية، ما يدفع الزوار إلى قضاء وقت أطول في المدينة، ويعودون لزيارتها مرات أخرى، وأدى، بالتالي، إلى تسجيل سوق مدينة الشتاء ومنافذ الطعام والمشروبات، زيادة بنسبة 60-70 % في المبيعات، ما يؤكد على النجاح التجاري والمجتمعي المتزايد للحدث.

وقالت آمنة أبو الهول المخرج الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي: «تحظى مدينة الشتاء في دورتها الرابعة، بقاعدة متنامية من الزوّار الذين ينتظرون الحدث كل عام، مع تسجيل زيادة مستمرة في معدلات الزيارات المتكررة عاماً بعد عام، ونحن سعداء جداً بهذا الإقبال الكبير، الذي يعكس نجاح استراتيجيتنا المتمثلة في الاستماع بعناية إلى ملاحظات الزوّار، لا سيما في ما يتعلق نوعية الأنشطة العائلية والاحتفالية ضمن الحدث، وعروض المأكولات والمشروبات، وبالتالي، قمنا في هذه الدورة بإضافة مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى تشجيع الزوّار على الزيارات المتكررة، وقضاء وقت أطول في ساحة الوصل خلال مدينة الشتاء، ونستعد خلال الأسبوعين القادمين، لإضافة المزيد من البهجة واللحظات المميزة لكافة زوارنا».

وتستمر مدينة الشتاء لعام 2025، باستقبال الزائرين حتى 31 ديسمبر، محوّلةً ساحة الوصل إلى عالم من الأفراح والضحكات والبهجة الموسمية.

ويقترب موعد الحفل الغنائي المسرحي الذي ينتظره الجميع سنوياً «كارولز باي كاندل لايت» في مدينة إكسبو دبي، والذي سيقام خلال الفترة ما بين 20-24 ديسمبر، بواقع عرضين يومياً، تحت قبة الوصل التفاعلية الغامرة، ويجمع بين أشهر أغاني موسم الأعياد التي تعزفها أوركسترا فردوس، أول أوركسترا نسائية في المنطقة، وتدعو الجمهور للمشاركة في ترديد الأغاني في أجواء عائلية رائعة، تخلق ذكريات لا تنسى. سعر تذاكر الحفل الغنائي «كارول باي كاندل لايت» 150 درهماً، متضمنة الدخول إلى مدينة الشتاء.

احتفال خاص

وتختتم مدينة الشتاء موسمها الرابع باحتفالات نهاية العام في 31 ديسمبر، والمصممة خصيصاً للعائلات والأطفال في ساحة الوصل. حيث تشمل الأمسية احتفالين منفصلين بالعام الجديد، واحد للأطفال وآخر للكبار، وسط عروض ضوئية غامرة، وإطلاق القصاصات الورقية الملونة فوق الأطفال، إلى جانب الموسيقى الحية من تقديم المنسق الموسيقي «دي جي شوك»، وابنته «دي جي ميشيل»، على مسرح الوصل.

تبدأ الاحتفالات عند الساعة 7:00 مساءً، مع مجموعة الأغاني المخصصة للأطفال واليافعين، التي تقدّمها الدي جي ميشيل الموهوبة، يتبعها الاحتفال الأول بنهاية العام عند الساعة 9:00 مساءً، حيث يتوسّط الأطفال المسرح، للعد التنازلي للعام الجديد، في أجواء من الفرح والسعادة، وإطلاق القصاصات الورقية الملونة. وتتواصل الاحتفالات حتى العدّ التنازلي الرئيس عند منتصف الليل بالألعاب النارية، مع الموسيقى الحيّة بأغاني المنسق الموسيقي الدي جي شوك، ليستقبل الزوار العام الجديد بذكريات رائعة عن مدينة الشتاء.