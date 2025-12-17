يستمر 24 ساعة.. سوق دبي الحرة تطلق عرض تخفيضات 25%

تحتفي سوق دبي الحرة بالذكرى السنوية الـ42 لتأسيسها بإطلاق عرض تخفيضات مميز يصل إلى 25% على تشكيلة واسعة من المنتجات لمدة 24 ساعة، وذلك يوم 20 ديسمبر. وسيكون هذا العرض، الذي يأتي ضمن تقليد سنوي ينتظره المسافرون قبيل موسم الاحتفالات بأعياد الميلاد، متاحاً لجميع القادمين والمغادرين عبر مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين، وذلك ابتداءً من صباح يوم 20 ديسمبر وحتى الساعة 12 من منتصف الليل، في احتفال يجمع بين التوفير القيّم وتجارب التسوق الفاخرة.

وتعليقاً على عرض التخفيضات المميز، قال راميش كيدامبي، المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة: «نحتفل في العشرين من ديسمبر بمرور 42 عاماً على تأسيس سوق دبي الحرة، ويسرنا بهذه المناسبة أن نشكر عملاءنا على دعمهم المتواصل من خلال تقديم خصومات تصل إلى 25% على مجموعة واسعة من المنتجات لمدة 24 ساعة. ويجسد هذا العرض الخاص حرصنا على مشاركة الأجواء الاحتفالية مع ملايين المسافرين عبر مطارات دبي، والذين أسهموا في نجاحنا على مدار العام».

يسري العرض الترويجي على الأصناف الرئيسة بما في ذلك العطور ومستحضرات التجميل وساعات اليد والمجوهرات والحلويات والمنتجات الجلدية وغيرها، مع استثناء سلع معينة مثل الذهب والإلكترونيات وبعض علامات الأزياء. ويشمل عرض الخصومات 25% أيضاً تذاكر سحبي «مليونير الألفية» و«أروع المفاجآت» الشهيرين في سوق دبي الحرة.

ولمزيد من الراحة للمسافرين، ستتيح سوق دبي الحرة خلال فترة التخفيضات الفرصة للاستفادة من العرض عبر الإنترنت من خلال خدمة «كليك آند كولكت» (Click & Collect)، حيث يمكن للمسافرين طلب مشترياتهم مسبقاً قبل 12 ساعة من موعد المغادرة أو الوصول، واستلامها بسهولة من نقاط الاستلام المحددة في سوق دبي الحرة.