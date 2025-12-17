"طيران الإمارات الخيرية" تنظم مزاد عضويات مميزة في "سكاي واردز"

أعلنت مؤسسة طيران الإمارات الخيرية، إطلاق مزاد إلكتروني حصري بالتعاون مع "الإمارات للمزادات"، يُتيح فرصة اقتناء أرقام عضوية مميزة في برنامج "سكاي واردز طيران الإمارات" بمزايا الفئة البلاتينية الصالحة لمدة 20 عاماً، ستُوجَّه عائداته لدعم البرامج الإنسانية التي تنفذها المؤسسة لصالح الأطفال الأكثر احتياجاً حول العالم.

ويُفتح المزاد أمام المشاركين من أنحاء العالم خلال الفترة من 17 ديسمبر 2025 حتى 17 يناير 2026؛ حيث يمكن للراغبين التقدّم بعروضهم للحصول على أرقام عضوية مميزة تتمتع بمزايا الفئة البلاتينية.

وستُستخدم حصيلة المزاد لصالح 14 منظمة غير حكومية في 9 دول، تُعنى بتوفير السكن والتعليم والرعاية الصحية والتغذية والتدريب المهني، بما يسهم في تحسين جودة حياة الأطفال وتمكينهم من مستقبل أفضل.

ويتيح المزاد للمتبرعين فرصة الإسهام الفاعل في إحداث تغيير حقيقي ومستدام في حياة الأطفال حول العالم.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات ورئيس مجلس إدارة مؤسسة طيران الإمارات الخيرية، إن المزاد يعد مبادرة مبتكرة للتمويل تُسهم في ربط المؤسسة بداعمين جدد حول العالم، للعمل على توسيع أثرها، وإن هذه التبرعات تُساعد على الاستمرار في تمويل وتمكين الشركاء المحليين من المنظمات غير الحكومية، الذين يمتلكون الخبرة الميدانية العميقة لضمان وصول الدعم إلى الأطفال بأكثر الطرق فعالية.

من جانبه، أكد سعادة عبدالله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات، أن الشركة ملتزمة بدعم المبادرات الإنسانية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الشركة ستواصل دورها كشريك استراتيجي للعديد من المبادرات الخيرية والتنموية ذات الأثر المستدام، مستفيدة من خبرتها الواسعة في تنظيم المزادات الخيرية العالمية.