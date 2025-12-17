إعمار العقارية: لسنا طرفاً في الدعوى المرفوعة ضد إعمار مصر للتنمية

أكدت شركة إعمار العقارية المدرجة في سوق دبي المالي، أنها ليست طرفاً في دعوى التحكيم المقامة ضد شركة إعمار مصر للتنمية، والتي أعلن عنها يوم الأحد الماضي.

وأوضحت أن شركة أرابتك مصر أقامت دعوى ضد شركة إعمار مصر للتنمية المدرجة في بورصة مصر، في يناير 2025، بقيمة مطالبة تبلغ 680 مليون جنيه مصري (ما يعادل 53 مليون درهم)، وذلك على خلفية نزاع متعلق بعقد مقاولة في مصر.

وأشارت إعمار العقارية في بيان لها، إلى أن هذه الدعوى لا يترتب عليها أي أثر على أسهمها.

يشار إلى أن شركة إعمار مصر للتنمية كانت قد أكدت، وجود نزاع تحكيمي مع شركة أرابتك مصر، موضحة في إفصاح إلى البورصة المصرية أن النزاع يرتبط في الأساس بخلافات تتعلق بتمديد مدة التنفيذ وقائمة العيوب الفنية، التي تمثل الجزء الأكبر من قيمة المطالبة، في حين تشكل المطالبات الخاصة بفروق الأسعار جزءاً محدوداً من إجمالي القيمة.