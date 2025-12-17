«تو بوينت زيرو» ترفع ملكيتها في «مسرا هولدينج» إلى 100%

أعلنت مجموعة تو بوينت زيرو -المعروفة سابقاً باسم مجموعة ملتيبلاي- أن شركتها التابعة «إي بوينت زيرو القابضة المحدودة» رفعت نسبة ملكيتها في شركة «مسرا هولدينج ليمتد» إلى 100%.

ووفقاً لبيان المجموعة، تمت هذه الزيادة من خلال عملية الاستحواذ على الحصة المتبقية البالغة 5% في مسرا من عمرو أبو عيش، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، الذي تنحى عن منصبه تبعاً لذلك.

وأنجزت الصفقة من خلال شركة «لومن إيجيس إنتربرايسز إس بي في ليمتد»، التابعة لـ «إي بوينت زيرو القابضة»، والتي كانت تمتلك 95% من شركة مسرا منذ استحواذها على هذه الحصة في فبراير 2025.

وتعتبر مسرا مزوداً للخدمات المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقدم خدماتها إلى الأفراد ذوي الدخل المنخفض والمتوسط والمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.