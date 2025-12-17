مطارات دبي تستعد للموسم الشتوي باستقبال شركات جديدة وزيادة السعة التشغيلية





عززت مطارات دبي جاهزيتها لموسم السفر الشتوي مدعومة باستقبال شركات طيران جديدة، وزيادة السعة التشغيلية، لمواكبة كثافة الحركة المتوقعة وتلبية الطلب الموسمي المتصاعد.

وواصل مطار دبي الدولي (DXB)، ومطار دبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي (DWC) توسيع نطاق العمليات وتحسين الجداول بما يواكب كثافة الحركة المتوقعة. حيث تحافظ الرحلات المباشرة على مكانتها عنصراً محورياً في موسم الشتاء بمطار دبي الدولي، إذ باتت تمثل نحو 55% من إجمالي حركة المسافرين. ويأتي النمو ضمن دورة سنوية منتظمة تدعمها الأجواء المعتدلة، وجدول حافل بالفعاليات الدولية التجارية والرياضية والترفيهية، إلى جانب سفر المقيمين لقضاء العطلات أو زيارة العائلة، فضلاً عن التدفق المستمر للأفراد الذين يختارون الإقامة في دبي على المدى المتوسط أو الطويل.

دور محوري

ويتزايد الدور المحوري لمطار آل مكتوم الدولي ضمن منظومة الطيران الأوسع في دبي، مع زيادة عدد شركات الطيران للاستفادة من طاقته الاستيعابية المتاحة، واستخدامه عنصراً مكملاً للخدمات القائمة في مطار دبي الدولي. وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام، استقبل المطار 1.1 مليون ضيف، محققاً نمواً بنسبة 36.6%، مدفوعاً بالطلب المتنامي من أسواق رابطة الدول المستقلة ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا الغربية. كما واصلت مؤشرات الشحن الجوي وحركة الطائرات تسجيل نمو متصاعد، ما يعزز الزخم الاستراتيجي للمطار ودوره المتنامي.

وتسهم يورو وينجز بدور بارز في دعم هذا النمو، عبر إطلاق خدمة يومية جديدة إلى مطار دبي الدولي من شتوتغارت، إلى جانب تشغيل 3 رحلات أسبوعياً إلى مطار آل مكتوم الدولي من دوسلدورف، وزيادة عدد الرحلات إلى برلين وكولونيا وهانوفر، مع توفير مقصورة بريميم بيزكلاس على خط برلين.

زيادة استثنائية

وتسجل المملكة العربية السعودية أحد أبرز معدلات النمو هذا الموسم، إذ تعد ثاني أكبر سوق لمطار دبي الدولي، مستحوذة على 7.8% من إجمالي حركة المسافرين لغاية أكتوبر من العام الحالي. وبلغ إجمالي حركة السفر بين السعودية وكل من مطاري دبي الدولي وآل مكتوم الدولي نحو 6.3 ملايين مسافر، محققة نمواً سنوياً بنسبة 1.3%، فيما برز مطار دبي ورلد سنترال (آل مكتوم الدولي) بزيادة استثنائية بلغت 459%، ليصل عدد المسافرين عبره إلى 173 ألف مسافر.

زيادة النمو

وتسهم دول أوروبا وآسيا الوسطى في زيادة النمو خلال موسم الشتاء الحالي، حيث انضمت شركة فلاي أريستان إلى شبكة خطوط الطيران في 29 نوفمبر عبر رحلتين أسبوعياً من مدينة أكتاو في كازاخستان، بينما استأنفت الخطوط الجوية النمساوية عملياتها في 2 ديسمبر بـ 5 رحلات أسبوعياً من فيينا. وتشهد السعة القادمة من شركات الطيران الأوروبية نمواً إضافياً، حيث دفعت فيرجن أتلانتيك بطائرة A350-1000 على خط دبي، ما رفع عدد المقاعد بنسبة 52%، فيما أعادت الخطوط الجوية البريطانية تشغيل طائرات A380 على رحلاتها من مطار لندن هيثرو. وتعكس الخطوات مجتمعة ثقة قوية من الأسواق الأوروبية مع اقتراب موسم الأعياد. وتسهم الزيادة الموسمية في الطلب القادم من جنوب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع في تعميق مستوى الربط الجوي عبر مطار دبي الدولي. وأطلقت شركة فاريش إيرلاين رحلتين أسبوعياً من مدينة ساري في إيران اعتباراً من 30 أكتوبر، فيما أضافت فلاي جناح رحلتين أسبوعياً من لاهور بدءاً من 2 نوفمبر، في خطوة تعزز حركة السفر المباشر من المراكز الإقليمية التي تشهد عادة ذروة ملحوظة في حركة السفر من وإلى دبي خلال موسم الشتاء.

الربط الجوي

وقال روبرت وايتهاوس، نائب رئيس تطوير الأبحاث في مطارات دبي: «يشكل موسم الشتاء محطة مفصلية دائماً لقطاع الطيران في دبي، ويعكس اتساع الشبكة هذا الموسم التطور المتواصل في مستويات الطلب. ويجسد النمو في حركة الرحلات المباشرة عبر مطارينا مزيجاً متوازناً من الزوار القادمين وسفر المقيمين إلى الخارج، إلى جانب الأعداد المتزايدة ممن يختارون دبي موطناً لهم. ويؤكد ذلك على توسع شبكة الربط الجوي، وزيادة تنوعها وقدرتها على التكيف». وتعكس التحسينات التي شهدتها جداول موسم الشتاء الحالي ثقة الشركاء من شركات الطيران في قوة الطلب على السفر إلى دبي وتنوعه. كما تسلط الضوء على جاذبية المدينة، للزوار والمسافرين بغرض الأعمال، إضافة إلى العديد من الأفراد الذين اختاروا الإقامة فيها، بما يدعم النمو المستدام في حركة السفر المباشر ويعزز مكانة دبي واحدة من أكثر أسواق الطيران ديناميكية على مستوى العالم.