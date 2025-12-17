تفاهم بين «جمارك دبي» و«أصحاب العلامات التجارية» لحماية الملكية الفكرية



وقعت جمارك دبي مذكرة تفاهم مع مجلس أصحاب العلامات التجارية، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة البضائع المقلدة، ضمن مبادرة «Project Zero» المبتكرة، التي أطلقتها جمارك دبي، لتكون نموذجاً رائداً عالمياً في مكافحة تداول السلع المقلدة. وقع المذكرة عن جمارك دبي منصور المالك، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات، وعن مجلس أصحاب العلامات التجارية مالك حنوف، رئيس مجلس الإدارة، بحضور عدد من القيادات من الجانبين.

وتأتي المذكرة لتشكل إطاراً استراتيجياً للتعاون المؤسسي وتبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين، بما يسهم في تطوير آليات فعالة لحماية العلامات التجارية، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد مستدام، والتصدي للبضائع المقلدة والمغشوشة.

خطوة مهمة

وقال منصور المالك: «تمثل مذكرة التفاهم خطوة مهمة ضمن مسيرة جمارك دبي في دعم مبادرة «Project Zero»، التي تهدف إلى جعل دبي أول مدينة عالمية خالية من السلع المقلدة، مشيراً إلى أن التعاون مع مجلس أصحاب العلامات التجارية، الذي يضم عدة علامات تجارية عالمية، يعزز من قدرتنا على توحيد الجهود وتبادل المعرفة والخبرات لتطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية. وقال: «نحن نؤمن بأن حماية العلامات التجارية ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي شراكة استراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، تضمن بيئة أعمال عادلة ومستدامة، وترسخ ثقة المستثمرين وأصحاب العلامات التجارية في أسواق دبي».

وأكد مالك حنوف أهمية الشراكة، مشيداً بالتعاون المثمر والبناء مع جمارك دبي في تنفيذ مستهدفات المشروع، الذي يمثل نقلة نوعية في مكافحة التقليد، ودعم الاقتصاد الدائري والاستدامة، كما نوه بأن جمارك دبي رائدة في مجال استخدام التكنولوجيا عبر الحلول الرقمية المبنية على التقنيات المتطورة للذكاء الاصطناعي وممارسات رقابية متقدمة، وإذ نتطلع من خلال هذه الاتفاقية إلى دعم إجراءات حماية أصحاب العلامات التجارية، وأنشطتهم التجارية.