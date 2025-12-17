شراكة بين «مبادلة» و«باين كابيتال» للاستحواذ على شركة «سيرفس لوجيك»

أعلنت شركة (مبادلة) للاستثمار، بالشراكة مع شركة باين كابيتال (باين)، إنجاز عملية الاستحواذ على شركة «سيرفس لوجيك» - المتخصصة في خدمات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الشاملة للقطاع التجاري وأتمتة المباني - من «شركة ليونارد غرين آند بارتنرز».

وبموجب الاستحواذ، ستواصل مبادلة و«باين» دعم الشركة في المرحلة المقبلة من مسيرة نموها.

منصة رائدة

وأكد زهير رقراقي، رئيس الصناعات وخدمات الأعمال في مبادلة، أهمية تعاون (مبادلة) مع (باين) وفريق شركة سيرفس لوجيك في هذه المرحلة المهمة من مسيرة الشركة، لافتاً إلى أن «سيرفس لوجيك» نجحت في بناء منصة رائدة تقوم على تقديم خدمات متميزة، وتوفير خبرة تقنية متقدمة، وعلاقات وثيقة مع العملاء. وأوضح أن الاستثمار يعكس قناعة مبادلة بقدرة الشركة على تحقيق نمو متواصل، وبإستراتيجيتها الداعمة للشركات التي تقدم خدمات أساسية تتسم بالمرونة.

وبموجب الاستحواذ، تنضم «سيرفس لوجيك» إلى محفظة المنصات الخدمية واسعة النطاق التابعة للشركة، والتي تشمل «إمبيريال دايد»، و«يو إس إل بي إم»، و«فرونتلاين رود سيفتي»، و«ديلر تاير»، و«غايدهوس»، و«هارينغتون بروسس سوليوشنز».

ويقع المقر الرئيسي لشركة «سيرفس لوجيك» في مدينة شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعمل انطلاقاً من 140 موقعاً في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، وتختص الشركة في خدمات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء للقطاع التجاري، بما في ذلك الصيانة الوقائية، وخدمات الطوارئ، واستبدال الوحدات، ومشاريع التحديث والتجديد.

وتجمع «سيرفس لوجيك» التي تضم ضمن شبكتها أكثر من 5000 فني، بين نموذج خدمة محلية عالية الجودة ومزايا الانتشار الوطني، ما يجعلها شريكاً موثوقاً لآلاف العملاء عبر مختلف القطاعات والمناطق.