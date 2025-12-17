«عقاري الشارقة» تفتح التسجيل لجائزة التميز

أعلنت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة عن فتح باب التسجيل للمشاركة في جائزة التميز العقاري 2025 ضمن فئاتها الأربع، أمام مختلف المؤسسات والشركات والجمعيات والمكاتب العقارية العاملة في إمارة الشارقة، من 17 الجاري حتى 29 يناير 2026.

ويأتي إطلاق الدورة الجديدة في إطار جهود الدائرة لتعزيز بيئة عقارية تنافسية تواكب التطورات الحديثة، وتدعم رؤية الشارقة في تحقيق تنمية عقارية مستدامة تُسهم في تعزيز اقتصاد الإمارة الباسمة وخدمة مجتمعها.

وتغطي الجائزة في نسختها الجديدة 4 فئات رئيسية تشمل: المكاتب العقارية، وشركات التطوير العقاري، ومجالس إدارة جمعيات اتحاد الملاك، وشركات خدمات الإشراف الإداري، وذلك بهدف ضمان شمولية التقييم وملاءمته لمختلف مكونات السوق العقاري في الإمارة.