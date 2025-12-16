شراكة بين «دبي للسلع المتعددة» و«كريبتو.كوم» لتعزيز رمزية السلع والبنية التحتية للتجارة الرقمية

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، عن إبرام شراكة استراتيجية مع منصة تداول العملات الرقمية العالمية «كريبتو.كوم»، وذلك بهدف تعميق تطبيقات الرمزية في أسواق السلع العالمية، ووضع الأسس لبنية تحتية متقدمة للتجارة من الجيل المقبل.

وبموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها حديثاً سيبحث الطرفان سبل توظيف تقنية البلوك تشين، للحد من تعقيدات التسوية، وتعزيز شفافية الأسعار، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق عبر قطاعات السلع الرئيسية، بما يشمل المعادن الثمينة والألماس والطاقة والمنتجات الزراعية.

كما سيقيم الطرفان إمكانية إدراج السلع المرمزة على منصة كريبتو.كوم (رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة واستيفاء متطلبات الإدراج الصارمة)، إلى جانب استكشاف نماذج الحفظ، وآليات دعم السيولة، وإمكانية تسهيل مدفوعات الأصول الرقمية عبر المنصات الرقمية التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، وحالات استخدام مختارة لأعضائه.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «يمثل التسارع اللافت في اعتماد تقنيات الترميز فرصة هيكلية لتحديث آليات تمويل السلع وتداولها وتسويتها، بما يسهم في تعزيز الشفافية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق العالمية. وفي قطاع لا يزال يعتمد إلى حد كبير على أنظمة تقليدية ودورات تسوية بطيئة فإن نقل الأصول الحقيقية إلى سلاسل البلوك تشين يشكل خطوة عملية نحو بيئة تداول أكثر كفاءة. ومن خلال شراكتنا مع كريبتو.كوم سنستكشف تطبيقات عالية القيمة، تمتد من الإصدار الآمن وإدارة السلع المرمزة، إلى نماذج جديدة للحفظ والسيولة، ومدفوعات الأصول الرقمية، بما يعزز الأسس التي تقوم عليها المرحلة المقبلة من تطور التجارة العالمية، ويكرس مكانة دبي في صميم هذا التحول».

وفي إطار هذا التعاون ستعمل «كريبتو.كوم» مع مركز الكريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة على إطلاق سلسلة من البرامج التعليمية والتقنية الهادفة إلى تعزيز الفهم المؤسسي، ودعم الابتكار المسؤول ضمن منظومة الويب 3 المتنامية في دبي. وتشمل المبادرات قيد الدراسة ورش عمل، وهاكاثونات، وبرامج لبناء القدرات المؤسسية للشركات، التي تستكشف نماذج الأصول المرمزة.

من جانبه قال إريك أنزياني، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في كريبتو.كوم: «تمثل الأصول الحقيقية المرمزة أحد أبرز التطورات في الاقتصاد الرقمي. ويتيح التعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة، بوصفه جهة عالمية رائدة في تسهيل التجارة ومركزاً معترفاً به للابتكار، منصة استثنائية لاستكشاف هذه الفرص بشكل مسؤول وعلى نطاق واسع. ونسعى معاً إلى تطوير بنية تحتية تدعم المرحلة المقبلة من الرمزية والتجارة العالمية والخدمات المالية الرقمية».

بدوره قال محمد الحكيم، الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في كريبتو.كوم: «يشرفنا التعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة لتعزيز منظومة الأصول الرقمية في دبي، وتقديم نماذج مبتكرة لكيفية تكامل تقنية البلوك تشين مع البنية التحتية المالية التقليدية. ويعد مركز دبي للسلع المتعددة المؤسسة المحورية في تطوير وتعزيز قطاع الأعمال في دبي، ونحن فخورون بدعم هذا المجتمع والمساهمة في ازدهاره».

وتأتي هذه الاتفاقية استكمالاً لشراكة مركز دبي للسلع المتعددة مع هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي «VARA»، التي تم توقيعها في وقت سابق من العام الجاري لدعم البنية التحتية العالمية للسلع المرمزة، والتي شكلت محطة مفصلية في تطور منظومة الأصول الرقمية في دبي، وتسهم هذه المبادرات مجتمعة في إنشاء إطار آمن ومتوافق وقابل للتوسع عالمياً، لدمج الأصول الحقيقية، ضمن الاقتصاد الرقمي.

وتعزز هذه الشراكة المكانة الريادية لمركز دبي للسلع المتعددة في قلب تجارة السلع العالمية والاقتصاد القائم على الرمزية. ويضم المركز أكثر من 26,000 شركة تعمل في قطاعات الطاقة والمعادن الثمينة والألماس والسلع الزراعية والتكنولوجيا، ما يجعله إحدى أكثر البيئات التجارية تنوعاً للشركات العاملة عند تقاطع التجارة والابتكار، كما يضم نظامه التقني أكثر من 3,400 شركة، ما يتيح مسارات تطبيق عملية لتقنيات البلوك تشين ضمن أنظمة التجارة الواقعية.