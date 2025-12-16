سهم «الخليج للملاحة» 13 جلسة من التراجع.. والخسائر تتجاوز 74 %

هوى سهم شركة الخليج للملاحة إلى مستوى 2.18 درهم، بعدما تراجع بنسبة 10 % في جلسة الثلاثاء، ليواصل سلسلة التراجعات للجلسة 13 على التوالي، التي يهبط فيها السهم بالحد الأقصى، لتتجاوز خسائره 74 %.

وشهد السهم، الثلاثاء، صفقة بقيمة 24.2 مليون درهم على عدد 10 ملايين سهم، بسعر 2.42 درهم للسهم.

وكان السهم مرتفعاً منذ بداية العام، وحتى الذروة المسجلة حتى 17 من أكتوبر، بنحو 80 %.

وقال علي عبوده الرئيس المالي التنفيذي في شركة الخليج للملاحة، إن التحركات تبدو مدفوعة إلى حدّ كبير بديناميكيات السوق، عقب إصدار سندات قابلة للتحويل الإلزامي، بقيمة 500 مليون درهم لصالح المساهمين من الأقلية، وبسعر تحويل بلغ 1.10 درهم للسهم.

وأشار إلى أن هذا التحويل لهذه السندات، قد أدى إلى زيادة المعروض من الأسهم، ومع كون جزء من حامليها من المستثمرين الأفراد، شهد السوق عمليات جني أرباح على المدى القصير.

وأكد عبوده أن التراجعات لا تعكس أي تدهور في الأساسيات التشغيلية أو المالية للشركة، مع عدم وجود أي معلومات جوهرية غير مُعلنة للسوق من شأنها التأثير في سعر السهم.