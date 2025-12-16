تخريج 14 شركة ناشئة دولية ضمن برنامج «سكيل 360»

أعلنت «إيفزا»، إحدى أبرز المناطق الحرة لتأسيس الشركات ودعم نمو الأعمال، تخريج 14 شركة ناشئة دولية، تعمل في الذكاء الاصطناعي والاستدامة، ضمن برنامج «سكيل 360».

واختار البرنامج - بعد عملية انتقاء دقيقة - 14 شركة ناشئة من بين 136 طلباً عالمياً تمثّل 11 دولة. وقدّمت الشركات عروضاً مباشرة أمام مستثمرين وممثلين عن شركات كبرى وتنفيذيين، وقدمت حلولاً ابتكارية في قطاعات تشمل الذكاء الاصطناعي، تحليلات قطاع التجزئة، التحقق من الهوية، منصّات المناخ والطاقة، وتقنيات الاستدامة. وأنجزت الشركات الناشئة المشاركة ضمن الدفعة الحالية 33 تفاعلاً مع شركات كبرى ووجهات حكومية في الإمارات، فضلاً عن 49 اجتماعاً مع مستثمرين، بمشاركة 11 جهة استثمارية، وأكثر من 50 ساعة من الإرشاد المنهجي شملت المبيعات، وتطوير الأعمال، والاستراتيجية التقنية، والجوانب القانونية، وجولات التمويل.

إزالة الحواجز

وقال يوخن كنيخت الرئيس التنفيذي لـ «إيفزا»: إن برنامج «سكيل 360» يعمل على إزالة الحواجز، لتمكين الشركات من النمو من دبي نحو المنطقة، ويعد هذا الدعم العملي جزءاً أساسياً من أجندة الابتكار في دولة الإمارات، وسنواصل الاستثمار في البنية التحتية والعلاقات التي يحتاجها المؤسسون للنجاح والإزهار هنا.

وقالت شينيد أوكيف، مديرة برنامج «سكيل 360»: شركاتنا الناشئة أثبتت أن دبي تمثل المكان الأمثل لشركات الذكاء الاصطناعي والاستدامة العالمية لبناء أعمالها، وتكوين الشراكات، والتوسع بسرعة، والتأثير كان فورياً، بدءاً من إطلاق المشاريع التجريبية، إلى تفاعل المستثمرين، وانتقال الفرق إلى الإمارات.

ويحقق البرنامج زخماً تجارياً ملحوظاً، إذ تتقدم 8 شركات ناشئة في إجراءات الترخيص وتأسيس أعمالها داخل الإمارات، فيما تنقل شركتان مقارّهما العالمية إلى دبي.

كما أطلقت «إيفزا» 3 مشاريع تجريبية، بالتعاون مع شركات تعمل في مجالي الذكاء الاصطناعي والاستدامة، ما يعكس سرعة تبنّي الحلول وتطبيقها في السوق.