الإمارات تشهد إطلاق أول سيارة خارقة في العالم تعمل بالهيدروجين



أعلنت شركة «فيوتشر أوتوموتيف سوليوشنز تكنولوجيز» «فاست» عن إطلاق أول مركبة رياضية عالية الأداء في العالم تعمل بالهيدروجين في الإمارات، في خطوة تعد تحولاً نوعياً في مستقبل التنقل المستدام دون التفريط بروح الأداء الميكانيكي التقليدي. وجاء الإعلان من أبوظبي، ليؤكد طموح الشركة في إعادة تعريف تجربة القيادة عبر المزج بين أصالة الماضي وكفاءة المستقبل.

الطراز الجديد F61H يجسد فلسفة «فاست» القائمة على الحفاظ على الارتباط العاطفي والحسي بين السائق والمركبة، وهي سمة ترى الشركة أنها غابت في العديد من المركبات الكهربائية الحديثة. وعلى عكس الحلول الكهربائية التي تستبدل الصوت بالصمت، تعتمد F61H على محرك احتراق داخلي يعمل بالهيدروجين، ما يتيح استمرار عملية الاحتراق مع انعدام الانبعاثات الضارة، والحفاظ على زئير المحرك وحرارته واهتزازه، وهي عناصر لطالما شكلت جوهر متعة القيادة لعشاق السيارات الرياضية.

وتستند هوية «فاست» التصميمية والهندسية إلى خبرة مؤسسها المشارك، المصمم العالمي كين أوكوياما، المعروف بإسهاماته البارزة مع شركة «فيراري» وتصميمه لأيقونات مثل «إنزو فيراري». ويؤكد أوكوياما أن إطلاق المركبة في دولة الإمارات يعكس مكانتها كمركز عالمي للابتكار، وبيئة حاضنة لتجارب التنقل المستقبلية، مشدداً على أن الأداء العالي والاستدامة يمكن أن يتكاملا ضمن رؤية واضحة وهادفة.

وتتبنى «فاست» نهجاً مغايراً للنمط السائد في صناعة السيارات، الذي يقوم على الاستبدال السريع للطرازات. إذ تسعى إلى تطوير مركبات تصمم لتدوم لعقود، وتزداد قيمتها مع الزمن، لتتحول إلى مقتنيات لهواة الجمع بدل أن تكون منتجات تقنية قصيرة العمر. ويشمل ذلك تجنب تحديات النفايات المرتبطة بالبطاريات، مع تقديم تجربة قيادة حسية أصيلة.

ولا تقتصر رؤية «فاست» على تصنيع المركبات الرياضية، بل تمتد إلى تطوير تقنيات لتحويل محركات الاحتراق الداخلي التقليدية للعمل بالهيدروجين، ما يتيح للعلامات العريقة التكيّف مع متطلبات الاستدامة دون فقدان هويتها. كما تعمل الشركة بالتعاون مع الحكومات ومزودي الطاقة على بناء بنية تحتية داعمة للهيدروجين.

وفي ظل تشديد المعايير البيئية عالمياً، تطرح «فاست» الهيدروجين كحل عملي وقابل للتوسع، يجمع بين سرعة التزويد بالوقود، والمدى الطويل، وانعدام الانبعاثات، مع الحفاظ الكامل على الأداء والديناميكية وروح القيادة.

و«فاست» هي شركة تقنية متخصصة في تطوير المركبات الرياضية عالية الأداء التي تعمل بالهيدروجين، كما تتخصص في أنظمة تحويل المركبات التقليدية للعمل بالهيدروجين. ومن خلال هندسة مستدامة، وتصميم مميز، وابتكار ثوري في تقنيات الاحتراق، تسعى «فاست» إلى نقل الإحساس الأصيل بالقيادة المرتبط بالمركبات التراثية إلى مستقبل نظيف يتيح للهواة امتلاك مركبات تجمع بين الإرث والأداء والاستدامة.