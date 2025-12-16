«ماستركارد» تعزز الابتكار في تقنيات «بلوك تشين» عبر تحالفات إقليمية استراتيجية



أعلنت شركة ماستركارد، عن تحالفات استراتيجية رائدة مع مؤسسة «ADI»، التي تعمل على تطوير وبناء بنية تحتية سيادية لتقنية الـ«بلوك تشين» مخصصة للحكومات والمؤسسات، وتتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتمثل هذه الخطوة تقدماً استثنائياً نحو تعزيز تقنيات ترميز الأصول وتوسيع حلول الدفع المعتمدة على الـ«ستايبلكوين» في منطقة الشرق الأوسط.

وتنسجم الشراكة مع رؤية الإمارات لترسيخ موقعها كمنصة عالمية للأصول الرقمية وتقنيات الـ«بلوك تشين»، مع توفير مزايا عملية للمؤسسات المالية وشركات الـ«فينتك» والتجار والمستهلكين عبر حلول دفع أسرع وأكثر شفافية ومرونة.

وتشمل مجالات التعاون الأولية، تقديم خدمات تسوية بالـ«ستايبلكوين» للمدفوعات المحلية وعبر الحدود. وتطوير بطاقات دفع مرتبطة بالـ«ستايبلكوين» واستخدامات مبتكرة للأصول الحقيقية المرمّزة إضافة إلى دعم التحويلات المالية وتدفقات أعمال «B2B» باستخدام الأصول الرقمية.

كفاءة المدفوعات

وقالت براكريتي سينغ، نائبة الرئيس التنفيذي للمدفوعات الأساسية لدى «ماستركارد» في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا: «تلتزم ماستركارد بفتح آفاق جديدة في عالم الأصول الرقمية عبر الابتكار والشراكات. وسنعمل مع شركائنا على تطوير واختبار استخدامات مبتكرة تعزز كفاءة المدفوعات الرقمية. ومع تطور ترميز الأصول وتطبيقات الـ«ستايبلكوين»، نمكّن معاملات أسرع وأكثر سلاسة وأمناً، ونبني جسوراً موثوقة بين التمويل التقليدي وتقنيات الـ«بلوك تشين».

حلول عملية

وقال أجاي باتيا، عضو المجلس الرئيسي في مؤسسة «ADI»: «يمثل تعاوننا مع «ماستركارد» خطوة محورية نحو بناء اقتصاد رقمي أكثر شمولاً واستعداداً للمستقبل، ويقربنا من هدفنا لدمج مليار شخص في الاقتصاد الرقمي بحلول 2030. ومن خلال دمج بنية الـ«بلوك تشين» السيادية عالية الأداء مع خبرة «ماستركارد» العالمية، نسعى لابتكار حلول عملية تحدث أثراً مجتمعياً ملموساً في الأسواق الناشئة والقطاعات الحيوية».

وتأتي الخطوة بعد توسّع شراكة «ماستركارد» مع «Circle»، ما أتاح خدمات تسوية بعملتي «USDC» و«EURC» للشركات المستقبِلة للمدفوعات في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، في تطور استثنائي يعزز دور الشركة في دعم التجارة المعتمدة على تقنيات «بلوك تشين».

وفي إطار هذا التقدم، انضمّت كل من «NEO PAY» و«INFINIOS» كأحدث الشركاء ضمن هذه المبادرة، ما يوسع انتشار حلول التسوية بالـ«ستايبلكوين» في المنطقة.

وتعمل «INFINIOS» بصفتها عضواً رئيسياً في «ماستركارد» وشريكاً عالمياً في تمكين الـ«فينتك»- على اعتماد الـ«ستايبلكوين» في عمليات التمويل والتسوية، مع دعم المؤسسات المالية التي تتبنى هذه التقنية وتطوير الخدمات المقدمة لشركائها.

تسوية فورية

وقال فيبهو مونهدادا، الرئيس التنفيذي لـ«NEO PAY»: «تفتح الـ«ستايبلكوين» فصلاً جديداً في المدفوعات الرقمية، إذ تجمع بين موثوقية العملات التقليدية ومزايا الـ«بلوك تشين». شراكتنا مع «ماستركارد» ستوفر لتجارنا تسوية فورية وسيولة رقمية أوسع، وستربط التمويل اليومي بالنماذج اللامركزية المتقدمة. وفي NEO PAY نلتزم بتقديم حلول دفع آمنة وعملية ومهيأة للمستقبل».

وقال شريف عبدالسلام، الرئيس التنفيذي لـ«INFINIOS»: «نرى الـ«ستايبلكوين» محركاً للجيل القادم من المدفوعات، لما توفره من سرعة وشفافية وكفاءة، مع الحفاظ على أعلى معايير الثقة والامتثال. ومن خلال شراكتنا مع «ماستركارد»، نبني منظومة آمنة وقابلة للتوسع تمكّن الشركات والمستهلكين في الشرق الأوسط، وتفتح آفاقاً جديدة للتجارة العابرة للحدود».