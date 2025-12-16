«الإمارات الإسلامي» يقدم خدماته لـ 45000 شركة صغيرة ومتوسطة



أعلن «الإمارات الإسلامي»، عن فوزه بجائزة «أفضل مصرف إسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة» خلال حفل توزيع جوائز «التمويل في الشرق الأوسط وأفريقيا» المرموقة لعام 2025 ويؤكد التكريم على ريادة المصرف في تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير حلول مالية مبتكرة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وتقديم خدمة استثنائية ومتميزة المستوى.

وينشط المصرف في تقديم خدماته لأكثر من 45,000 شركة صغيرة ومتوسطة، حيث يقدم قطاع الخدمات المصرفية للأعمال في «الإمارات الإسلامي» خدماته لواحدة من كل 15 شركة صغيرة ومتوسطة، ما يعكس أهمية الدور الذي يقوم به في دعم منظومة ريادة الأعمال في دولة الإمارات.

وتماشياً مع التزامه بتلبية الاحتياجات المتنامية للشركات الصغيرة والمتوسطة، يواصل المصرف جهوده لتعزيز عروضه المقدمة. في مايو من هذا العام، أطلق «الإمارات الإسلامي» الحساب الماسي للخدمات المصرفية للأعمال، وهو خدمة متطورة تهدف لتوفير تجربة مصرفية مخصصة لتلبية الاحتياجات المالية المتطورة للشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة ذات القيمة العالية. وعزز المصرف هذا الدعم من خلال إطلاق ابتكارات رقمية رائدة، وإبرام شراكات استراتيجية، وزيادة استخدام التحليلات المتقدمة لفهم سلوكيات الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل أفضل، وتخصيص الحلول، ودعم نمو الأعمال بشكل استباقي، وتسهم التحسينات في تعزيز ريادة المصرف في تقديم حلول مصرفية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

تلبية الاحتياجات

وقال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»: «تعكس الجائزة التزامنا الراسخ بفهم وتلبية الاحتياجات المتغيرة للمتعاملين من الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن دعم المنظومة الشاملة لهذا القطاع الذي يعد محركاً حيوياً لعجلة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونسعى من خلال خدماتنا الرقمية الشاملة وإدارة علاقاتنا الشخصية، إلى توفير حلول مالية متاحة بسهولة وفعالة ومتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، تُمكّن رواد الأعمال وتعزز نمو الأعمال المستدام».

الحلول الذكية

وقال محمد الهادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: «يعد حصولنا على جائزة «أفضل مصرف إسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة» دليلاً على جهودنا المتواصلة لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في كل مرحلة من مراحل مسيرتها للنمو. ونهدف من خلال الحلول الرقمية الذكية، والرؤى القائمة على البيانات، والعروض المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، إلى تزويد هذه الشركات بالأدوات والثقة اللازمة للتعامل مع بيئة الأعمال الديناميكية والتنافسية الحالية».