«الأوراق المالية والسلع» تشجع المشاركة في جائزة المستثمر الذكي الخليجي



دعت هيئة الأوراق المالية والسلع أفراد المجتمع وطلبة المدارس والجامعات في الإمارات إلى المشاركة في جائزة «المستثمر الذكي الخليجي»، إحدى مبادرات برنامج التوعية الاستثمارية الخليجي «مُلم»، الذي أطلقته هيئات الأوراق المالية في دول مجلس التعاون بهدف ترسيخ ثقافة التعاملات المالية والاستثمار المسؤول في أسواق المال.

وتهدف الجائزة إلى تحفيز المشاركين على إنتاج محتوى إبداعي يسهم في إثراء المحتوى التوعوي المتعلق بالتخطيط المالي والادخار، وأساسيات الاستثمار، وحماية المستثمر، عبر مجموعة من المسارات المتاحة، والتي تشمل: الفيديو، والكتابة، والرسم، والتصوير.

كما تتيح الجائزة فرصاً واسعة للمشاركة عبر 3 فئات رئيسية هي: الأفراد، وطلبة الجامعات، وطلبة المدارس، وبما يعزز مشاركة مختلف شرائح المجتمع في نشر الوعي المالي والاستثماري.

وقد رُصدت للفائزين في الجائزة مجموعة من الجوائز المالية التشجيعية، تقديراً لجهودهم الإبداعية ودورهم في دعم ثقافة الاستثمار الواعي في المنطقة.

وأكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن المشاركة في الجائزة تمثل فرصة مميزة للشباب والمهتمين بالشأن المالي لتطوير مهاراتهم، وإبراز مواهبهم في إنتاج محتوى معرفي هادف يخدم المجتمع.