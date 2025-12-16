محاكم مركز دبي المالي تفتتح خدمات متخصصة للقضايا المعقدة

أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي عن افتتاح خدمات متخصصة للتعامل مع القضايا المعقدة، مع توفير قدرات وتقنيات الحافظ الأمين للأصول الرقمية وتحليل بيانات البلوكتشين من خلال مزودي خدمات خارجيين، في إطار المبادرات المدرجة ضمن استراتيجية النمو لمحاكم مركز دبي المالي العالمي (2026 - 2030) التي تم إطلاقها حديثاً.

ويمثل تقديم الخدمات التخصصية عبر أطراف خارجية خطوة جديدة في مسيرة تطور محاكم المركز ورسالتها الرامية إلى توفير نظام عدالة يجمع بين المبادئ الراسخة والنهج العملي، ومن خلال إتاحة خيار الحفظ الآمن للأصول الرقمية وتحليلات متقدمة لقضايا معينة تتطلب ذلك، تسعى محاكم مركز دبي المالي العالمي إلى تأكيد التزامها بأعلى معايير النزاهة والشفافية والكفاءة التقنية العالية.

وسيتم أخذ الخدمات التكنولوجية بعين الاعتبار في القضايا التي تقدم ما يكفي من الأدلة على ضرورتها، وستنضم إلى مجموعة متنامية من الخدمات الفريدة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي التي تخضع للمراجعة ضمن الولاية القضائية القائمة على القانون العام في دبي.

وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «خصصت محاكم المركز خلال السنوات الماضية ما تتمتع به من موارد وخبرات لضمان توفير آليات فعالة لتسوية النزاعات المالية والتقنية المتسارعة في ميدان الاقتصاد الرقمي.

ومن خلال مراجعة واعتماد مزودي خدمات خارجيين لتلبية الاحتياجات التخصصية في فض النزاعات، نكون قد خطونا خطوة إضافية في تعزيز حماية الأصول، والتحقق الدقيق من البيانات، منح مستخدمي المحاكم مستوى عالٍ من الطمأنينة ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية. كما تزيد هذه الخطوة من قدرة المحاكم على الفصل في القضايا المعقدة للأصول الرقمية بكفاءة وأمان وبثقة تليق بمؤسسة قضائية ذات سمعة عالمية مرموقة».