«عالم القهوة دبي 2026» يسجل أكبر مشاركة في تاريخه لدول المنشأ

دبي - وام

سجل «معرض عالم القهوة دبي 2026» أضخم مشاركة دولية لدول المنشأ منذ انطلاقه، مع مشاركة 76 منتجاً من مختلف دول «حزام القهوة»، في النسخة الخامسة التي تنعقد، من 18 إلى 20 يناير 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.

وتنظم الحدث شركة «دي إكس بي لايف» الذراع المتخصصة بتنظيم وإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع جمعية القهوة المختصة (SCA).

وتشهد نسخة 2026 مشاركة ثمانية أجنحة وطنية من إثيوبيا والهند والسعودية وكوستاريكا والسلفادور وبنما والبرازيل، مع انضمام كينيا وبيرو للمرة الأولى، إلى جانب عودة دول منشأ رئيسية مثل كولومبيا وجواتيمالا وإندونيسيا والمكسيك ورواندا بمشاركات موسعة.

ويستقبل المعرض هذا العام 76 منتجاً، وهو العدد الأعلى في تاريخه، فيما تضم «قرية المنتجين» 14 مساحة مخصصة تجمع المزارعين بالمحمصين والمستوردين والمشترين، وتستعرض تنوع البيئات الزراعية وطرق المعالجة في دول المنشأ. كما يتضمن المعرض مزادات متخصصة لعرض أنواع نادرة من حبوب البن وميكرو-لوت ذات معالجات تجريبية تعرض للمرة الأولى في المنطقة.

ويشهد الحدث مشاركة عدد من الجهات والمؤسسات الوطنية المعنية بالقهوة والتصدير، من بينها جمعية القهوة المختصة البرازيلية، ومعهد القهوة في كوستاريكا، وجمعية القهوة المختصة في بنما، وهيئة ترويج الصادرات البيروفية (PROMPER)، وهيئة القهوة والشاي الإثيوبية، ومديرية القهوة الكينية، وشركة القهوة السعودية.

وتعكس المشاركة الواسعة لدول المنشأ نمو الطلب الإقليمي على القهوة المختصة، حيث تشير بيانات حديثة إلى ارتفاع صادرات القهوة الكينية بنسبة 12% خلال عام 2024، فيما بلغت إيرادات صادرات القهوة الإثيوبية 2.65 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2024-2025، مدفوعة بزيادة الطلب من أسواق الشرق الأوسط، لا سيما الإمارات والسعودية. كما سجلت صادرات القهوة الأفريقية نمواً سنوياً بنسبة 8 % بنهاية عام 2024.

وأكدت شوق بن رضا، مديرة معرض عالم القهوة دبي، أن تنوع وحجم المشاركة الدولية في نسخة 2026 يعكس التحول في نظرة المنتجين إلى أسواق الشرق الأوسط، التي أصبحت عنصراً رئيسياً في استراتيجيات التصدير العالمية لدول المنشأ.

وقال خالد الملا، الرئيس التنفيذي لجمعية القهوة المختصة في الإمارات، إن سوق القهوة المختصة في المنطقة يشهد تطوراً ملحوظاً من حيث جودة الطلب وبناء الشراكات المباشرة بين المحمصين والمزارعين، مشيراً إلى أن المعرض بات منصة محورية لربط سلاسل القيمة وتعزيز التجارة المستدامة في القطاع.

ويعد المعرض محطة رئيسية لتعزيز دور دبي كمركز عالمي لتجارة القهوة المختصة، ومنصة تجمع المنتجين والمشترين والمستوردين والمحمصين، بما يسهم في دعم نمو القطاع إقليمياً وعالمياً.

