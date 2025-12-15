العربية للطيران تربط الشارقة وميونيخ برحلات يومية مباشرة



أطلقت العربية للطيران، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رحلاتها اليومية المباشرة بين الشارقة وميونيخ، لتكون بذلك أول وجهة ألمانية تخدمها الشركة مباشرة من مطار الشارقة الدولي.

ويتم تشغيل الخدمة الجديدة بطائرة إيرباص A320neo الحديثة، والتي توفر للمسافرين مزيداً من الراحة خلال الرحلة.

وقد تم تنظيم حفل استقبال للرحلة الافتتاحية عند وصولها إلى مطار ميونخ، بحضور مسؤولين من العربية للطيران، وإدارة مطار ميونيخ الدولي.

وقال عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «يسعدنا البدء بتسيير رحلاتنا المباشرة إلى ميونيخ، انطلاقاً من الشارقة، وهي إضافة مهمة، تعزز من حضورنا المتنامي في القارة الأوروبية.

تُمثّل ميونيخ مركزاً ثقافياً واقتصادياً هاماً، ويسرنا توفير خدمة السفر المباشرة لعملائنا، حيث تعكس هذه الخطوة التزامنا المستمر بإضافة وجهات رئيسة جديدة لمسافرينا، وتقديم خيارات سفر إضافية، تتميز بالقيمة المضافة».



من جانبه، علق أوليفر ديرش نائب الرئيس في مطار ميونخ قائلاً: «يسعدنا الترحيب بشركة العربية للطيران، من خلال إطلاق رحلاتها الجديدة بين ميونيخ والشارقة، ما يعد قيمة إضافية إلى شبكة وجهات مطار ميونيخ الدولي، ويعزز من خيارات السفر أمام المسافرين، إلى جانب دور المطار الحيوي في توفير خط سفر جوي مباشر بين الخليج وأوروبا».



وتأتي ميونيخ ضمن خطط التوسع الاستراتيجية للعربية للطيران في أوروبا، انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تشمل حالياً وجهات رئيسة، مثل فييـنا، وأثينا، وميلانو بيرغامو، وكراكوف، ووارسو شوبن، وسرعان ما ستضاف إليها مطارات وارسو مودلين وبراغ.



ويضم أسطول مجموعة «العربية للطيران» طائرات إيرباص A320 وA321، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد، وتقدم مقصورة الطائرات راحة إضافية، مع توفير أكبر مساحة بين المقاعد، مقارنة بأي مقصورة اقتصادية.

وقد تم تجهيز الطائرة بخدمة «SkyTime»، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة، تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الأفلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم.

كما يمكنهم الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية والوجبات الخفيفة من قائمة «SkyCafe»، الموجودة على متن الطائرة، والاستفادة من «AirRewards»، برنامج الولاء الأكثر سخاءً في المنطقة.