دبي تستعد لاستقبال العام الجديد بعروض مبهرة

تستعد دبي لاستقبال العام الجديد باحتفالات مميزة في وسط المدينة، حيث يتصدر برج خليفة المشهد بعروض الألعاب النارية. وتتناغم نوافير دبي مع الأضواء، بينما تقدم فنادق إعمار تجارب فاخرة، وإطلالات خلابة، مع عروض حية ومأكولات شهية.

وتترقّب دبي ليلة رأس السنة بتجربة لا مثيل لها في قلب وسط المدينة، حيث يعتلي برج خليفة المشهد، ليقود العد التنازلي وسط أنظار العالم. ومع اقتراب لحظة الانطلاق، تتوهج السماء بألوان مبهرة، وحركات دقيقة، تزيد من ترقّب الجماهير، وتضفي على اللحظة طابعاً استثنائياً.

وفي الأسفل، تتناغم نوافير دبي مع هذا المشهد الساحر، حيث تتمازج حركة الماء مع الضوء، لتصنع عرضاً فنياً حياً. تتجلّى في كل زاوية من وسط المدينة قصة جديدة من الإبداع، فيما تنبض دبي بالحيوية والإثارة والانبهار.

ومع امتداد الاحتفالات، تبرز وجهات إعمار الفندقية في قلب هذه الأجواء، لتقدّم للضيوف تجارب شخصية لا تُنسى. من الإطلالات التي تتيح أفضل مشاهدة للعروض، إلى الطاولات التي تحيط باللحظات الأجمل، تتحول هذه الفنادق إلى مساحات تحتضن الفخامة والألفة في آن واحد.

تجتمع المأكولات اللذيذة والفاخرة، والعروض المبهرة، والإطلالات الخلابة، لابتكار تجارب احتفالية، تظل راسخة في الذاكرة.

وفي «العنوان دبي مول»، يقدّم «سولارا» أجواء ساحرة مستوحاة من البحر الأبيض المتوسط، وسط واحد من أجمل المناظر في المدينة. ومع إطلالة مباشرة على منصة المسبح وبرج خليفة، تتحول الشرفة الخارجية إلى وجهة راقية، تلتقي فيها النكهات العصرية بالأجواء الساحلية الهادئة.

يمكن للضيوف الاستمتاع بالعشاء على التراس، أو الاسترخاء في كبائن خاصة، أو الجلوس على حافة المسبح، بينما تمتد العروض الحيّة طوال الليل. وتوفر وجهات الفندق إطلالات بانورامية، تمنح الاحتفال لمسات من الحيوية والتميّز.

أما «العنوان وسط المدينة»، فيستقبل العام الجديد بأناقة إيطالية معاصرة في مطعم «سيتارا»، حيث تمتد الإطلالات من صعود برج خليفة المتلألئ، إلى عروض نافورة دبي الساحرة. يقدّم التراس واحداً من أكثر المشاهد تميزاً في المدينة، بفضل مزيجه بين الخصوصية وروعة الحدث، فيما يضفي العرض الموسيقي الحيّ لمسة إضافية من الرقي. ويكمّل الفندق الأجواء الداخلية بخدمات متقنة، تجعل لحظة استقبال العام الجديد تجربة تُعاش بكل تفاصيلها.

وفي «بالاس وسط المدينة»، تتجلى روعة الضيافة العربية، وسط معمار المدينة الحديث. من القاعات الفاخرة والساحات الهادئة، إلى التراسات المطلة على النافورة، يوفّر الفندق احتفالاً يجمع بين الفخامة والثقافة وروعة المشهد.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بنكهات عثمانية وشرق أوسطية في مطعم «إيوان»، أو خوض تجربة التايلاندي الملكي في «ثيبتارا»، حيث تكمل الإطلالات المذهلة على النافورة جمال الأمسية. ومع العروض الحيّة، والمشاهد البانورامية، يصبح استقبال العام الجديد تجربة ساحرة لا تُنسى.

وبين العنوان دبي مول، والعنوان وسط المدينة، وبالاس وسط المدينة، تتألق احتفالات رأس السنة بأسلوب استثنائي، حيث يلمع كل تفصيل بالحماس والجمال. ومن أول لحظات الصباح وحتى منتصف الليل، يتحول وسط مدينة دبي إلى لوحة نابضة، تحتفل ببدايات جديدة، ويتحوّل الجمهور إلى جزء من مشهد حيّ غامر بالضوء والصوت والحماس.