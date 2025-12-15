8 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 7.9 مليارات درهم، تمت عبر 1537 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 1284 مبايعة بقيمة 5.1 مليارات درهم، منها 72 مبايعة لأراضٍ، و1119 مبايعة لوحدات سكنية، و93 مبايعة لمبانٍ.

وسجل السوق العقاري صفقة بيع لقطعة أرض تجارية في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 1.3 مليار درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية قيد الإنشاء على قناة دبي المائية بقيمة 25 مليون درهم.

الرهون والهبات

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.2 مليار درهم، تمت عبر 231 معاملة، منها 51 رهناً لأرضٍ، و149 رهناً لوحدات سكنية، و40 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 22 هبة بقيمة 1.5 مليار درهم.