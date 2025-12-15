«موانئ أبوظبي» توقع تعاوناً لتشغيل عمليات الحاويات في ميناء الشعيبة بالكويت

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الموانئ الكويتية، لبحث سبل التعاون في تطوير وتشغيل عمليات الحاويات في ميناء الشعيبة التابع للمؤسسة.

وشهد مراسم توقيع مذكرة التفاهم التي جرت في العاصمة الكويت، معالي الدكتورة نورة المشعان، وزيرة الأشغال العامة في دولة الكويت؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية. ووقع المذكرة كل من الشيخ خالد سالم الصباح، مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية؛ والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي.

وبموجب المذكرة، ستتولى مجموعة موانئ أبوظبي إعداد الدراسات الفنية والبيئية والمالية اللازمة للمشروع وفقاً للمواصفات والمعايير الدولية المعتمدة من قبل الجانبين، بما في ذلك متطلبات البنى التحتية اللازمة للمشروع. وبدورها ستقوم مؤسسة الموانئ الكويتية بتحديد منطقة المشروع والتعاون وتقديم الدعم اللازم لمجموعة موانئ أبوظبي لإتمام الدراسات اللازمة وحصول المجموعة على كافة التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذ المشروع من جميع الجهات الكويتية ذات الصلة.

تشجيع الاستثمارات

وقال الشيخ خالد سالم الصباح، مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية: «تأتي المذكرة في إطار حرص مؤسسة الموانئ الكويتية على تعزيز التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي في قطاع النقل البحري والموانئ، وتشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي البيني على أسس المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة. وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «سعداء بهذا التعاون الذي يجسد امتداداً للشراكة الوثيقة بين مجموعة موانئ أبوظبي والمؤسسات الرائدة في دولة الكويت الشقيقة».