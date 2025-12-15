دبي تشهد إطلاق «غلوبكاست» عالمي لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات



شهدت دبي إطلاق أول سلسلة «غلوبكاست» عالمية عبر الإنترنت تحت عنوان «تذكرة ذهاب إلى دبي»، في مبادرة تهدف إلى تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسليط الضوء على قوة اقتصادها الذي يقترب من حاجز 2 تريليون درهم، وذلك في خطوة غير مسبوقة على مستوى الشرق الأوسط.

والسلسلة الجديدة تأتي في توقيت يعكس زخماً اقتصادياً لافتاً، إذ سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة قفزة بنسبة 48% خلال العام الماضي، لتصل إلى 45.6 مليار دولار أمريكي، فيما تجاوزت قيمة معاملات القطاع العقاري في دبي وحدها 804 مليارات درهم خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2025، ما يؤكد مكانة الإمارة كإحدى أكثر الوجهات العالمية جذبًا لرؤوس الأموال.

وتمثل «تذكرة ذهاب إلى دبي» أول تجربة غلوبكاست من نوعها في المنطقة، حيث تنتج وتبث بثماني لغات عالمية تشمل العربية والإنجليزية والصينية والهندية والروسية والفارسية والأردية، في محاولة مدروسة لمخاطبة شريحة واسعة من المستثمرين ورواد الأعمال والمهنيين حول العالم، وتحفيزهم على اتخاذ قرار الانتقال والاستثمار في دولة الإمارات.

وتسعى السلسلة إلى تقديم صورة شاملة وعميقة عن بيئة الأعمال في الدولة، مع تركيز خاص على سوق العقارات، الذي حقق معاملات تراكمية بلغت 3.6 تريليونات درهم خلال السنوات السبع الماضية، بمتوسط سنوي يفوق 100 مليار دولار من حيث المبيعات والرهون العقارية. كما تعكس الأرقام الأخيرة استمرار الطلب القوي، مدفوعًا بتزايد إقبال أصحاب الثروات العالية من مختلف الجنسيات.

وفي هذا السياق، قال بينيش بابو بانيكر، المؤسس والشريك المؤسس لشركة «فوكس بريدج للإنتاج» والمطور الرئيسي للسلسلة، إن «تذكرة ذهاب إلى دبي» تمثل نهجاً ثورياً في التواصل الإعلامي مع الأسواق العالمية، موضحاً أنها ليست مجرد بودكاست تقليدي، بل منصة استراتيجية تجمع بين التحليل المتخصص والسرد القصصي الجاذب، وتهدف إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة وإبراز المزايا التنظيمية والشفافية العالية التي يتمتع بها سوق دبي العقاري.

وأضاف بانيكر أن السلسلة تسعى إلى إعادة تعريف التصورات العالمية حول دبي، ليس فقط كوجهة استثمارية، بل كنموذج حضري واقتصادي متكامل يتمتع باتصال عالمي وبنية تشريعية مرنة ومواكبة للمستقبل.

وتأتي هذه المبادرة الإعلامية مدعومة ببيانات اقتصادية قوية، إذ حافظت الإمارات على موقعها ضمن أفضل عشر وجهات عالمية للاستثمار الأجنبي المباشر، مدفوعة بتنوع قطاعاتها الاقتصادية، من تجارة الجملة والتجزئة إلى العقارات والخدمات المالية والتكنولوجيا. كما شهدت دبي وحدها تدفقات استثمار أجنبي مباشر تجاوزت 40 مليار درهم، مع نمو ملحوظ في عدد المشاريع وفرص العمل، ما يعكس ديناميكية الاقتصاد المحلي وقدرته على استيعاب الاستثمارات الحديثة.

من جانبه، أكد يافعة الفرج، خبير العقارات وعضو المجلس الاستشاري للسلسلة، أن دولة الإمارات باتت «مغناطيساً عالمياً للاستثمارات»، مشيرًا إلى أن «تذكرة ذهاب إلى دبي» تهدف إلى رفع مستوى الوعي الاستثماري لدى الجمهور الدولي، من خلال حوارات معمقة مع قادة أعمال وخبراء، تبرز الفرص الحقيقية للاستثمار والاستقرار طويل الأمد في الدولة.

ولا تنفصل هذه المبادرة عن التحولات المتسارعة في قطاع الإعلام الصوتي عالميًا؛ إذ تشير التقديرات إلى أن إيرادات سوق الموسيقى والإذاعة والبودكاست ستتجاوز 125 مليار دولار في عام 2025، مع وصول عدد المستمعين عالميًا إلى أكثر من 3.5 مليار مستخدم بحلول عام 2030. كما تُعد منطقة الخليج من أكثر المناطق تفاعلًا مع محتوى البودكاست، حيث يتمتع الجمهور بخصائص شبابية وتعليمية عالية واهتمام متزايد بالمحتوى المحلي المتخصص.

وتحظى السلسلة بدعم شركة «فيزيبل تكنولوجيز»، وهي شركة تكنولوجيا مالية ناشئة مقرها دبي، تعمل على تطوير حلول التمويل المدمج وإدارة رأس المال بالدين. وأكد مؤسسها علي يعقوب أن المبادرة تروي «قصة النجاح الإنساني والاقتصادي لدبي»، وتسهم في تعزيز الشفافية والثقافة البيانية عبر إتاحة البيانات وتحويلها إلى أدوات فهم بصرية سهلة الوصول.

وتُطور «تذكرة ذهاب إلى دبي» من قبل «فوكس بريدج للإنتاج»، وهي دار إنتاج إعلامي مستقبلية تسعى إلى وضع معيار جديد للإنتاج ذي البعد العاطفي والانتشار العالمي، من خلال المزج بين السرد السينمائي، والمحتوى التحريري، والحملات ذات العلامات التجارية.

في المحصلة، لا تقدم «تذكرة ذهاب إلى دبي» محتوى إعلامياً فحسب، بل تطرح نموذجاً جديداً لاستخدام الإعلام كقوة ناعمة لدعم الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وتعزيز صورة الإمارات كوجهة عالمية للفرص والابتكار والحياة.