تعاون بين «إمارات» وبريبكو لتمكين العملاء من تحويل ولاء الوقود إلى استثمار عقاري

دبي- البيان

أعلنت شركة الإمارات للبترول (إمارات)، وبريبكو بلوكس، الذراع المختصة بالاستثمار العقاري الجزئي، ضمن منصة بريبكو المتخصصة في تكنولوجيا العقار (PropTech)، على مستوى المنطقة، عن توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق أول تعاون من نوعه في الدولة يربط بين مكافآت الوقود والاستثمار العقاري. يجمع هذا التعاون الاستراتيجي بين شبكة «إمارات» الواسعة من المستهلكين، ورؤية بريبكو الهادفة إلى تمكين الجميع من الوصول الحر إلى الاستثمار العقاري، بما يفتح آفاقاً جديدة للمقيمين، لتنمية ثرواتهم من خلال عمليات تعبئة الوقود اليومية.

يتيح هذا التعاون للآلاف من عملاء «إمارات»، إمكانية «الاستثمار أثناء التنقل»، حيث يحصلون على مكافأة ترحيبية بقيمة 350 درهماً إماراتياً، لبدء رحلتهم الاستثمارية عبر تطبيق بريبكو بلوكس. ويمكن للمستخدمين استبدال نقاطهم مباشرةً عبر تطبيق «إمكان»، وتحويلها إلى قسائم بريبكو بلوكس، يمكن استخدامها لشراء حصص ملكية عقارية جزئية، بدءاً من 2.000 درهم فقط.

وقال علي بن زايد الفلاسي الرئيس التنفيذي لدائرة مبيعات التجزئة، ونائب رئيس أول التسويق في «إمارات»: «نفخر بشراكتنا مع بريبكو بلوكس في واحدة من أولى مبادرات ربط برامج الولاء بالاستثمار في دولة الإمارات، وربما عالمياً. تشكل هذه الخطوة فصلاً جديداً لبرنامج «إمكان»، حيث ننتقل من المكافآت القائمة على المعاملات، إلى منصة قيمة مستقبلية، تساعد العملاء على المشاركة في بناء الثروة طويلة المدى. ومن خلال ربط التنقل اليومي بإمكانية الوصول الرقمي للاستثمار العقاري الجزئي، فإننا نرتقي بتجربة الولاء، لتصبح أكثر ذكاءً وتخصيصاً ومواءمةً مع توجهات دولة الإمارات نحو الابتكار الهادف والموثوق، المصمم بما يتماشى مع أسلوب حياة الناس اليوم».

وقالت أميرة سجواني المؤسسة والرئيسة التنفيذية لبريبكو: «يمثل هذا التعاون لحظة فارقة في مسيرة الابتكار العقاري الموجّه للمستهلكين في دولة الإمارات. ولأول مرة، نتيح للمقيمين تحويل إنفاقهم على الوقود إلى ملكية عقارية، وهو نموذج قوي ورائد، يضع بناء الثروة في متناول الجميع. إن حجم «إمارات» وموثوقيتها وإرثها الطويل، يجعلها الشريك المثالي، بينما نواصل تعزيز سهولة الوصول والشفافية والابتكار في مشهد الاستثمار».

ويُعد «إمكان» برنامج المكافآت والولاء الرقمي من «إمارات»، والمصمم لمساعدة العملاء على كسب واستبدال النقاط عبر المعاملات المؤهلة ضمن منظومة خدمات «إمارات». ويمكن للأعضاء إدارة نقاطهم، واستكشاف المكافآت، واستبدال المزايا رقمياً عبر تطبيق إمكان.