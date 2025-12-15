ناسداك دبي ترحب بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار من «ماجد الفطيم»

دبي - البيان

رحبت ناسداك دبي بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار صادرة عن شركة ماجد الفطيم للصكوك المحدودة، في إطار توسع شركة ماجد الفطيم في أسواق الدين الدولية في دبي.

وتعكس الصكوك، المضمونة من ماجد الفطيم القابضة، التزام المجموعة بالوصول إلى قاعدة متنوعة من المستثمرين العالميين من خلال بيئة الأسواق المتوافقة مع المعايير الدولية التي توفرها دبي. وتستحق الصكوك في 22 أكتوبر 2035 بمعدل ربح 4.875%، وقد استقطبت طلباً قوياً من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 2 مليار دولار. ويسهم الإصدار الحاصل على تصنيف BBB من كل من وكالة ستاندرد آند بورز ووكالة فيتش، في دعم أهداف الشركة الشاملة وخططها لإعادة التمويل.ويأتي الإدراج بعد الإصدار الناجح لسندات هجينة من الشركة، والتي سجّلت تغطية تجاوزت خمسة أضعاف ونصف، وجرى تسعيرها عند معدل ربح 5.75%. ويعكس الزخم القوي في الإصدارين ثقة المستثمرين في القوة المالية لشركة ماجد الفطيم وعملياتها المتنوعة ونهجها المنضبط في إدارة رأس المال.

4 إصدارات

وبهذا الإدراج، ترتفع القيمة الإجمالية لصكوك ماجد الفطيم المدرجة في ناسداك دبي إلى 2.2 مليار دولار موزعة على 4 إصدارات، ما يؤكد مكانتها ضمن المشاركين الرئيسيين في أسواق الدين بالمنطقة. كما تسهم الصكوك في توسيع حضور الجهات المصدرة الإقليمية والدولية التي تستفيد من أسواق دبي للوصول إلى رأس المال العالمي. ويرفع الإدراج القيمة الإجمالية لأدوات الدين في ناسداك دبي إلى ما يزيد عن 145 مليار دولار، ما يرسخ مكانة البورصة كمنصة رائدة في المنطقة لإدراج أدوات الدخل الثابت وتعزيز تدفقات رأس المال عبر الحدود.

الثقة الراسخة

وقرع أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم، جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، ومجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين من الجانبين. وقال أحمد جلال إسماعيل: «يشكل إصدار الصكوك الأخيرة في ناسداك دبي دليلاً ملموساً على نمو مجموعة ماجد الفطيم، وقوة مركزها الائتماني، والثقة الراسخة التي يضعها المستثمرون العالميون في أعمالنا. كما أن زخم طلبات الاكتتاب وارتفاع الإقبال من المستثمرين يعكسان سجلنا المتميز في الأسواق العالمية على مدى أكثر من عقد، بفضل التزامنا بإرساء مركز ائتماني مصنف ضمن الدرجة الاستثمارية، والحفاظ على نهج منضبط في تخصيص رأس المال. ويؤكد تحقيقنا لأقرب هامش ربح في تاريخنا ثقة المستثمرين وقوة وضعنا المالي، مؤكداً على التزامنا بالاستفادة من البنية المتطورة التي توفرها أسواق دبي للوصول إلى قاعدة واسعة من رؤوس الأموال العالمية، بما يدعم أهداف الشركة وخطط نموها المستقبلية».

الشركات الإقليمية

وقال حامد علي: «يعكس إدراج الصكوك الأخير من شركة ماجد الفطيم استمرار قوة الشركات الإقليمية في استقطاب رأس المال العالمي، كما يرسخ مكانة دبي كسوق رائد للتمويل الإسلامي. وتعزز الاستجابة القوية من المستثمرين الثقة في الجهات المصدرة التي تتمتع بإدارة مالية راسخة ومرونة طويلة الأمد. وتؤكد ناسداك دبي التزامها بتوفير منصة فعالة ذات مكانة مرموقة دولياً لربط جهات الإصدار بقاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين العالميين».