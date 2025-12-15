تعاون في مجال النقل الجوي بين الإمارات وكندا



أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن إنجاز مهم في مجال النقل الجوي بين الإمارات وكندا. عقب مفاوضات النقل الجوي الثنائية التي جرت خلال مؤتمر مفاوضات خدمات النقل الجوي لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAN2025) والتي عقدت في بونتا كانا، جمهورية الدومينيكان. وتم الاتفاق على منح شركات الطيران الوطنية الإماراتية رحلات اسبوعية إضافية للركاب إلى الوجهات الواقعة غرب حدود أونتاريو–مانيتوبا بكندا، مع رفع القيود على ممارسة حقوق الحرية الخامسة وتشغيل أي عدد لرحلات الشحن بين البلدين دون أي قيود.

وتمثل الخطوة إنجازًا مهمًا للناقلات الوطنية الإماراتية، ويعكس قوة الشراكة الإماراتية–الكندية، ويعزز الربط الجوي، ويسهم في دعم النمو الاقتصادي والتعاون المستقبلي في قطاع الطيران المدني.

تطوير التعاون

وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: "يعكس الإنجاز قوة وعمق العلاقات الجوية الطويلة بين الإمارات وكندا، ويؤكد حرص الهيئة العامة للطيران المدني على تطوير أطر التعاون مع الشركاء الدوليين بما يضمن تلبية احتياجات سوق النقل الجوي.

لقد جاءت المفاوضات لتبرز أهمية المرونة والتنسيق بين الطرفين، وتمكين الناقلات الوطنية الإماراتية من تشغيل رحلات إضافية تلبي الطلب المتزايد على السفر وتدعم نمو القطاع السياحي والتجاري بين البلدين. كما يعكس هذا الإنجاز التزام الهيئة بمواصلة تعزيز الربط الجوي وتطوير البنية التحتية والخدمات بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للطيران المدني".