«فلاي دبي» تتعاون مع أمازون ويب سيرفيسز لتعزيز إمكاناتها الرقمية

دبي - البيان

أعلنت «فلاي دبي» ​وأمازون ويب سيرفيسز (AWS) عن تعاون جديد يهدف إلى تطوير القدرات الرقمية لشركة فلاي دبي وتحسين تجربة عملائها من خلال خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي التي تقدمها ​ AWS، في خطوة تعكس التزام الشركة بدفع عجلة الابتكار.

وحضر حفل التوقيع كل من محمد حارب المهيري، الرئيس التنفيذي للمشتريات والتكنولوجيا في فلاي دبي، وفيرنر فوغلز، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في أمازون.

ويضع هذا التعاون إطاراً تدعم فيه ​ أمازون ويب سيرفيسز، فلاي دبي، من خلال مشاريع ابتكارية منظمة، مع التركيز على مجالات رئيسية تشمل الذكاء الاصطناعي التوليدي لعمليات الطيران، وتحليلات البيانات، والتعلم الآلي، وتحسين تجربة العملاء. وستدعم هذه المبادرة الخدمات الرقمية للشركة لتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.

وقال محمد حارب المهيري، الرئيس التنفيذي للمشتريات والتكنولوجيا في فلاي دبي: «تمثل هذه المبادرة علامة فارقة في مسيرة فلاي دبي نحو التحول الرقمي. فالعمل مع ​ أمازون ويب سيرفيسز، الشركة العالمية الأكثر شمولاً وانتشاراً في مجال الحوسبة السحابية، سيمكننا من إدخال إمكانيات رقمية جديدة تُعزز عملياتنا وترفع مستوى خدماتنا المقدمة لعملائنا، مما يدعم نموذج أعمالنا المرن بشكل أكبر».

وبموجب هذا التعاون، ستعمل فلاي دبي وأمازون ويب سيرفيسز على تطوير وتوسيع نطاق استخدامات رقمية وذكاء اصطناعي عالية التأثير في جميع عمليات الشركة وتجربة عملائها. ومن خلال الاستفادة من إمكانيات AWS المتقدمة في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات، سيسهم هذا التعاون في تسريع تقديم حلول جاهزة للاستخدام تُحسّن الكفاءة التشغيلية وتُحقق قيمة أكبر للعملاء.

ومن جهته قال فيرنر فوغلز، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في أمازون: «يشهد قطاع الطيران لحظة محورية، حيث يمكن لتقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات أن تحدث ثورة في كفاءة العمليات وتجربة العملاء. ومن خلال هذا التعاون مع فلاي دبي، ستسهم خدمات أمازون ويب سيرفيسز السحابية ​ في تسريع وتيرة الابتكار عبر توفير تجارب سفر أكثر تخصيصاً للعملاء. لا يقتصر الأمر على استخدام التكنولوجيا لحل تحديات اليوم فحسب، بل يهدف إلى إعادة تصور مستقبل الطيران».

يُبرز هذا التعاون التزام فلاي دبي المستمر بالاستثمار في أحدث التقنيات وبناء مستقبل أكثر ترابطًا لعملياتها، بما يتماشى مع رؤية دبي للابتكار والمبادرات المستقبلية.