مركز دبي المالي العالمي ضمن أفضل خمسة مراكز عالمية لمديري صناديق التحوّط

أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن تحقيق إنجاز نوعي بوصول عدد صناديق التحوّط المسجّلة لديه إلى 100 صندوق، ما يؤكد مكانته كقوة عالمية صاعدة في هذا القطاع الحيوي، ويعزز تقدمه ليصبح ضمن أفضل خمسة مراكز لصناديق التحوّط على مستوى العالم.

شهد المركز نمواً ملفتاً في عدد صناديق التحوّط المسجلة، حيث ارتفع العدد من 50 صندوقاً مع بداية عام 2024 إلى أكثر من الضعف، بما في ذلك 81 صندوقاً من "نادي المليار دولار" ممن يُديرون محافظاً تتجاوز قيمتها مليار دولار. وانضم إلى القائمة مؤخراً كلٌّ من "بارون كابيتال مانجمنت" (Baron Capital Management)، و"بلو كريست كابيتال" (BlueCrest Capital)، و"نايا كابيتال مانجمنت" (Naya Capital Management)، و"ناين ماستس كابيتال" (Nine Masts Capital)، و"نورث روك كابيتال" (North Rock Capital)، و"بيرل دايڤر كابيتال" (Pearl Diver Capital)، و"سيليكت إكويتي جروب" (Select Equity Group)، و"ستراتيجيك إنڤستمنت جروب" (Strategic Investment Group)، و"سيلفر بوينت كابيتال" (Silver Point Capital)، و"سكويربوينت كابيتال" (Squarepoint Capital)، و"ويلوينج كابيتال جروب" (Welwing Capital Group). ويلتحقوا بقائمة العملاء الحاليين التي تضم كلاً من "بالياسني" (Balyasny)، و"بلاك روك" (BlackRock)، و"بلو أول" (Blue Owl)، و"بريڤان هوارد" (Brevan Howard)، و"دايمون آسيا" (Dymon Asia)، و"إكزودس بوينت" (Exodus Point)، و"هادسون باي" (Hudson Bay)، و"ميلينيوم" (Millennium)، و"كيوب ريسيرش آند تكنولوجيز" (Qube Research and Technologies – QRT)، و"ڤيريشن" (Verition).

وتواصل الشركات الانضمام إلى مركز دبي المالي العالمي بوتيرة قياسية، مدفوعة بالمزايا التنافسية المتعددة التي يقدمها، بما في ذلك تمكين مديري الصناديق من الوصول إلى الأسواق المالية في آسيا وأوروبا وأمريكا، والاستفادة من قاعدة واسعة من الكفاءات والمواهب المتخصصة في المنطقة، فضلاً عن جذب استثمارات من قبل الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية والمكاتب العائلية والصناديق السيادية. كما يتمتع المركز بمنظومة مصرفية واستشارية متكاملة تُعدّ الأكثر تطوراً في المنطقة، مما يوفر لصناديق التحوّط العاملة ضمنه بيئة مثالية للنمو والتميز.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "تتجلى ريادة مركز دبي المالي العالمي في قطاع صناديق التحوّط في اكتمال منظومته التشغيلية ونضجها، وما يحظى به من ثقة متزايدة محلياً وعالمياً. ويُسهم نهجنا القائم على تلبية احتياجات العملاء، إلى جانب شراكاتنا الاستراتيجية مع مختلف القطاعات، في تطوير حلول مبتكرة تدعم مسيرة النمو المتواصل. كما يعزز حجم وعمق مجتمع الاستثمارات البديلة في المركز مكانتنا كوجهة مالية رائدة في المنطقة، ويرتقي بقدرتنا على العمل عبر قطاعات الأعمال كافة، مما يدعم جهود عملائنا في التأثير على المشهد المالي العالمي انطلاقاً من دبي".

يُعد "مركز صناديق التحوط التابع لمركز دبي المالي العالمي" من المشاريع الرائدة التي تم إطلاقها مؤخراً عبر القطاع،. بصفته مساحة عمل مشتركة فريدة من نوعها مُخصّصة لقطاع إدارة الأصول، تُمكّن مديريه من تأسيس أعمالهم بسرعة أكبر، والعمل بكفاءة عالية من حيث التكلفة، والتوسّع بوتيرة متسارعة تدعم نمو أعمالهم وتعزز حضورهم. يضم المركز تحت مظلته نخبة من كبرى الشركات العالمية إلى جانب الشركات المتوسطة والناشئة. كما يُتيح لأكثر من 85% من مديري صناديق التحوط العاملين ضمن مركز دبي المالي العالمي، تقديم حزمة خدمات متكاملة تشمل: الاستشارات المالية، وترتيب الصفقات، وجمع رؤوس الأموال الخاصة وإدارة الثروات السيادية مباشرة من المركز.

يُظهر التقرير الأخير الصادر عن مركز دبي المالي العالمي حول مستقبل الاستثمارات البديلة زخماً متصاعداً في هذا القطاع، حيث يُؤكِّد أن الابتكار التكنولوجي والإصلاحات التنظيمية الداعمة وتوسُّع قاعدة المستثمرين تشكّل مجتمعةً محركاتٍ رئيسيةً لتسريع تدفقات رأس المال نحو فئة الاستثمارات البديلة التي أصبحت مكوّناً أساسياً في بناء محافظ استثمارية متنوعة. ويُسلّط التقرير بشكل خاص الضوء على تزايُد اهتمام فئة الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والمكاتب العائلية بهذه الاستثمارات، حيث تضاعفت حصصهم المُخصَّصة لها منذ عام 2008 لتصل إلى نحو 15%.

يتواصل صعود قطاع إدارة الثروات والأصول في مركز دبي المالي العالمي بزخم استثنائي، حيث يحتضن حالياً أكثر من 470 شركة مُتخصصة تحت مظلته. وتمثل منظومة القطاع المتكاملة منصةً فريدةً تمنح مديري الأصول إمكانية الوصول إلى إحدى أكبر تجمعات الثروة الخاصة وأكثرها تركّزاً في منطقة الشرق الأوسط، والتي تضم ما يزيد على 1,250 كياناً عائلياً يعمل من داخل المركز نفسه. وتعزز المكانة المتقدمة لدولة الإمارات كواحدة من أبرز الوجهات العالمية لجذب الثروات هذا النمو، حيث تُشير توقعات شركة "هينلي آند بارتنرز" إلى انتقال نحو 9,800 مليونير إلى الدولة بحلول نهاية العام الجاري 2025، مما يدعم تطور القطاع ويعكس الثقة المتزايدة في بيئة الأعمال والاستثمار في دبي والإمارات بشكل عام.