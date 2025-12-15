أحمد بن سعيد يعلن إطلاق سبيكة بنك الإمارات دبي الوطني الذهبية

أعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، عن إطلاق سبيكة بنك الإمارات دبي الوطني الذهبية، وهي أول سبيكة تحمل علامة مصرفية مُخصصة تصدرها مؤسسة مالية في الإمارات.

ودون سموه في حسابه على منصة "إكس": "يسعدني الإعلان عن إطلاق سبيكة بنك الإمارات دبي الوطني الذهبية،وهي أول سبيكة تحمل علامة مصرفية مُخصصة تصدرها مؤسسة مالية في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف سموه "وتأتي هذه المبادرة لتترجم رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز منظومة الابتكار المالي ودعم طموحاتنا الرامية إلى ترسيخ دبي كوجهة عالمية في تجارة الذهب ومركز رائد للتطوير والتنافسية.

وتابع سموه "وتؤكد هذه الخطوة الدور الحيوي الذي يضطلع به البنك في القطاع المالي، وقدرته على تقديم حلول ومنتجات استثمارية موثوق بها تلبي تطلعات المستثمرين وتواكب التحولات المتسارعة في الأسواق العالمية. كما تُشكل إضافة نوعية إلى سجل نجاحاتنا التي أسهمت في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على خريطة الخدمات المالية إقليمياً ودولياً".