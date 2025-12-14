منتدى في دبي يبحث تعزيز مشاريع الطاقة النظيفة في الإمارات



استضافت دبي المنتدى الدولي للاستدامة الحيوية تحت شعار «من الإمارات.. إلى العالم الأخضر»، برعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، وبتنظيم مشترك بين اتحاد الجامعات العربية وجائزة يوسف للعلماء الشباب، وجمع المنتدى صناع القرار والخبراء والأكاديميين ورواد الصناعة من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة مستقبل الطاقة الحيوية المستدامة ودورها في دعم اقتصاد دائري منخفض الكربون، وتطوير حلول مبتكرة للوقود الحيوي، بما في ذلك وقود الطائرات المستدام، والوقود البحري، ووقود النقل المتجدد، وتشجيع العلماء الشباب على تطوير البحث العلمي في هذا المجال.

مزيج الطاقة المستقبلي

وبهذه المناسبة أكد المهندس سيف غباش، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية، أن دولة الإمارات جعلت الاستدامة محوراً رئيسياً في أجندتها الوطنية، واضعة هدفاً طموحاً لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، عبر مبادرات متقدمة لخفض الانبعاثات، وتعزيز مشاريع الطاقة النظيفة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وأوضح أن الطاقة الحيوية تمثل مساراً مهماً في مزيج الطاقة المستقبلي، ولا سيما وقود الطيران المستدام والوقود منخفض الكربون، حيث كانت الإمارات من أوائل دول المنطقة، التي اختبرت رحلات عبر وقود SAF، بالتعاون مع شركات وطنية، مشيراً إلى أن مبادرات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، وبرامج الاقتصاد الدائري ومشروعات إزالة الكربون تسهم في تسريع التحول، وأكد أهمية الشراكات بين الجامعات والقطاع الخاص، لتعزيز الابتكار وتطوير تقنيات تدعم اقتصادًا منخفض الكربون.

تكامل وابتكار

وقال معالي الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية: «تعزز هذه المبادرة الاستثمار في الكفاءات والمواهب العربية، وتشجع العلماء الشباب على الابتكار والإبداع، وتدعم مكانة البحث العلمي بما يسهم في التنمية المستدامة في الإمارات والعالم العربي».

وصرح يوسف بن سعيد لوتاه، مؤسس جائزة يوسف للعلماء الشباب: «تهدف جائزة العلماء الشباب إلى تعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية عربياً، ودعم الحلول المستدامة في الكيمياء الخضراء والطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري. نحن نفخر بإطلاق هذه الجائزة من دبي، لتعزيز قدرات الشباب العرب والشراكات بين القطاع الخاص والحكومي والأكاديمي نحو مستقبل أفضل للجميع».

جلسات عمل تخصصية

وتضمن المنتدى الدولي للاستدامة الحيوية جلستي عمل، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين، حيث شارك في الجلسة الأولى كل من: د. جينيفر هولمغرين – الرئيس التنفيذي لشركة لانزاتك، الولايات المتحدة الأمريكية، والبروفيسور روبرت سبيساك – مجلس إدارة مجموعة إنفين، سلوفاكيا، والمهندسة مريم المطروشي – رئيسة اللجنة المعنية بحماية البيئة، منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، فيما أدارت الجلسة د. حنيفة البلوشي – جامعة خليفة، الإمارات العربية المتحدة.

أما الجلسة الثانية فقد شارك فيها كل من: جوليان ثييل – الرئيس التنفيذي لشركة ديسيل، سويسرا، وشيجي وانج – المدير العام، مجموعة بينايو، الصين، وشين إيتو – شركة JGC، اليابان، وأدارتها البروفيسور ماريا لورديس فرناندز – مركز RICH، جامعة خليفة، الإمارات العربية المتحدة.

تكريم الفائزين

وفي ختام المنتدى تم تكريم الفائزين بجائزة يوسف بن سعيد لوتاه للعلماء الشباب في الفئات الثلاث، وتوجه المشاركون بالشكر إلى وزارة الطاقة والبنية التحتية على رعايتها لهذه المبادرة التخصصية الدولية، وإلى اتحاد الجامعات العربية، وجائزة يوسف للعلماء الشباب، وكل المشاركين والداعمين، مؤكدين التزامهم بالمساهمة في دعم الابتكار العلمي والطاقة الحيوية المستدامة، وفتح آفاق جديدة نحو مستقبل أخضر ومشرق.