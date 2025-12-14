الإمارات تعتمد على روبوتات البناء بالذكاء الاصطناعي لتسريع أعمال مشاريع العقارات



تستعد الإمارات لتعزيز مشاريعها العقارية الضخمة عبر استخدام روبوتات البناء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك للتعامل مع بدائل العمالة في قطاع البناء، بحسب ما صرح به أنطون غلانز المؤسس المشارك لشركة «بيلدرويد ايه أي» Buildroid AI.

وأسس غلانز مع سلافا سولونيتسين الشركة الأمريكية في عام 2020، وأعلنت «بيلدرويد» في 24 نوفمبر، إطلاق أول روبوتات للمساعدة في تسريع أعمال البناء لمشاريع العقارات والبنية التحتية في الإمارات.

وأشار غلانز في مقابلة مع موقع «المونيتور» إلى أن الروبوتات، باستخدام تكنولوجيا «بيلدرويد»، يمكن أن تضاعف كفاءة التكلفة بمقدار 3.2 مرات والإنتاجية بمقدار 6 مرات مقارنة بالطرق التقليدية في مشاريع بناء الطوب والبلوك.

وتعتمد التكنولوجيا على دمج نمذجة معلومات البناء مع محاكاة التوائم الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر منصة Nvidia Omniverse، ما يسهم في تسريع جداول المشاريع، وتقليل التكاليف، وتحسين جودة التنفيذ في الموقع.

وتعد Nvidia Omniverse منصة مفتوحة للتصميم ثلاثي الأبعاد والتعاون والمحاكاة في الوقت الفعلي.

وأجرت «بيلدرويد» ثلاث تجارب أولية في الإمارات مع ثلاثة عملاء، لم يتم الكشف عن أسمائهم، لكن غلانز أكد أن المشاريع تشمل مراكز بيانات وعقارات سكنية وتجارية.

ويشهد قطاع البناء في الإمارات نمواً مطرداً منذ 2020، ومن المتوقع أن يصل حجمه إلى 130 مليار دولار بحلول 2029 مقارنة بـ107.2 مليارات دولار العام الماضي، مدفوعاً بمشاريع البنية التحتية وارتفاع حجم المشاريع الضخمة، وفقاً لتقرير لشركة Knight Frank LLP.

وأكد غلانز أن القطاع يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة من جنوب آسيا، خصوصاً من الهند وباكستان وبنغلاديش.

ولفت غلانز إلى أن أحد المطورين في الإمارات يسعى لتوظيف 5.000 إلى 7.000 عامل بناء خلال العام المقبل، وهو مجرد عدد طلبات من بين أكثر من 2.000 مطور عقاري في الدولة.

وقال: «يمكنك تخيل حجم الحاجة في السنوات المقبلة؛ فالحل واضح، وهو اللجوء للروبوتات، لأنك تستطيع زيادة الإنتاجية بعدد العمال نفسه أو حتى تطوير مهاراتهم لتشغيل الروبوتات».

وفي نوفمبر، جمعت «بيلدرويد» تمويلاً مبدئياً قدره 2 مليون دولار لإطلاق أول روبوت لبناء البلوك في الإمارات.

وأوضح غلانز أن الشركة ستركز في البداية على أعمال البلوك والحوائط قبل التوسع لاحقاً لأعمال أخرى مثل الطلاء والجبس اعتباراً من 2027.

واختارت الشركة دبي لتكون موقع إطلاقها نظراً لانفتاحها على التكنولوجيا وبيئتها التنظيمية المشجعة، مع خطط للتوسع لاحقاً في المنطقة والولايات المتحدة.

وأشار غلانز إلى أن الشركة أجرت محادثات واسعة مع شركات البناء الكبرى في الولايات المتحدة حول فجوة التحول من المحاكاة إلى الواقع.

وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد أحد أسرع أسواق البناء نمواً عالمياً، متوقع أن يصل حجمها إلى 401.2 مليار دولار بحلول 2030، وفقاً لشركة Next Move Strategy Consulting.

ويتمتع سلافا سولونيتسين، المؤسس المشارك، بخبرة واسعة في قطاع البناء، حيث أسس سابقاً شركة Mighty Buildings، التي جمعت أكثر من 100 مليون دولار لتسليم أكثر من 50 منزلاً مطبوعاً ثلاثي الأبعاد في جنوب كاليفورنيا.

وتسعى «بيلدرويد» أيضاً لاستخدام روبوتات شبيهة بالبشر في مشاريع البناء بالإمارات مستقبلياً، لما تتمتع به من قدرة أعلى على اتخاذ القرارات مقارنة بروبوتات البلوك الحالية، وهو ما يقلل الحاجة للبرمجة والمعايرة.

وأوضح غلانز أن الروبوتات الشبيهة بالبشر لم تتوفر بعد، لكن الشركة تناقش التعاون مع شركات مثل Persona AI الأمريكية، المتخصصة في تطوير هذه الروبوتات للقطاعات الصعبة مثل البناء وصناعة السفن والتعدين؛ قائلاً: «حالما يتوفر العتاد، سنكون أول من يطبق هذه التقنية».