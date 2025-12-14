«بلومبرغ»: الأثرياء الهنود ينعشون سوق الذهب في دبي

أكدت وكالة بلومبرغ أن الأثرياء الهنود أنعشوا سوق الذهب في دبي. وأشارت الوكالة إلى أن دبي باتت وجهة لصناعة الثروات الجديدة مع تدفق رؤوس الأموال والكفاءات إلى المنطقة. وبحسب الوكالة، فقد تمكنت مجموعة من رجال الأعمال الهنود، مستفيدين من الروابط الثقافية والتاريخية بين شبه القارة الهندية والخليج، من إحداث تحول في سوق الذهب بالتجزئة في الإمارات، وتحويله من قطاع مجزأ إلى صالات عرض فاخرة وسلاسل إمداد متكاملة عمودياً.

ومن سوق الذهب التقليدي إلى المراكز التجارية الفخمة، تبرز أسماء مثل مالابار جولد آند دايموندز، وجوي ألوكاس إنديا، وكاليان جيويلرز إنديا، المملوكة لأثرياء هنود، على مشهد المجوهرات الموجهة للطبقة المتوسطة في الإمارات.

وبحسب مؤشر «بلومبرغ» للمليارديرات، ساعد ذلك مؤسسي هذه الشركات على جمع ثروات بلغت قيمتها 9.5 مليارات دولار، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تقييمهم بهذا الشكل.

ويقول راميش كاليانارامان، المدير التنفيذي لشركة كاليان جيويلرز المملوكة لعائلته: «معظم عملائنا من الهنود، تليهم جنسيات أخرى من جنوب آسيا، ثم بعض العرب المحليين».

ويُقبل العديد من السياح والهنود المقيمين على الذهب باعتباره أداة استثمارية للتحوط، بينما يستخدمه آخرون كوسيلة ادخار على شكل سبائك وعملات، فضلاً عن كونه خياراً رئيسياً للمجوهرات في حفلات الزفاف والمناسبات الدينية.ويقول كاليانارامان: كان شراء المجوهرات يتم مرة واحدة سنوياً، أما الآن فأصبح ثلاث أو أربع مرات في السنة تبعاً للمناسبة.

وتدير شركة «مالابار» 67 متجراً في الإمارات، و17 في السعودية، و39 أخرى في عُمان وقطر والبحرين والكويت.وقد أسسها رجل الأعمال إم. بي. أحمد الذي بدأ مسيرته في تجارة التوابل قبل أن يفتتح أول متاجر المجوهرات في الشرق الأوسط عام 2008.

وقال متحدث باسم مالابار: «كثير من الهنود يعتبرون الإمارات وجهة موثوقة لشراء الذهب بجودة مضمونة، على عكس وجهات أخرى». ويؤكد خبراء، وفقاً لـ«بلومبرغ» أن المجال ما زال مفتوحاً أمام مزيد من النمو، إذ أطلقت مالابار مؤخراً مفهوماً تجارياً جديداً باسم «مجوهراتي»، صُمم خصيصاً لتلبية تفضيلات العملاء العرب.

وفي هذا السياق، قال أندرو نايلور، رئيس منطقة الشرق الأوسط والسياسات العامة في مجلس الذهب العالمي: «يجب على تجار المجوهرات الاستمرار في الابتكار على مستوى التصميم، لضمان جذب شريحة أوسع من المستهلكين، والتنوع الكبير في الجنسيات المقيمة أو الزائرة للإمارات والمنطقة».