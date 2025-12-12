شرطة دبي رافعة أساسية للنمو الاقتصادي في الإمارة

كشفت دراسة حديثة أعدتها شركة EY ، عن حجم المساهمة الاقتصادية والاجتماعية التي يحققها الأمن والاستقرار ثمرة جهود شرطة دبي.

وتشير الدارسة إلى أن شرطة دبي، أصبحت اليوم نموذجاً لمؤسسات الأمن الحديثة، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

واعتمدت الدراسة على تحليل اقتصادي قياسي شمل بيانات من 50 دولة بين عامي 1995 و2021، خلصت إلى أن الأمن يشكل رافعة أساسية للنمو الاقتصادي في دبي، وأن انخفاض معدلات الجريمة يسهم في دعم الاقتصاد المحلي بما يتراوح بين 63.9 ملياراً و102.3 مليار درهم، أي ما يعادل 14-23 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 ، بحسب ما نقلته سكاي نيوز عربية عن الدراسة.

وتخلص الدراسة إلى أن الأمن ليس مجرد عنصر اجتماعي، بل رافعة اقتصادية محورية تعزز مكانة دبي بيئة جاذبة للعيش والعمل والاستثمار، وترسخ دور شرطة دبي أحد أهم المكونات الفاعلة في منظومة النمو المستدام للإمارة.

واشارت الدراسة إلى أن شرطة دبي، باعتبارها الركيزة الأساسية في منظومة الأمن، ترتبط بشكل مباشر بمساهمة اقتصادية (الناتج المحلي الإجمالي) تتراوح بين 31.8 ملياراً و50.9 مليار درهم سنوياً، أي ما يعادل 7 – 11 % من الناتج المحلي.

وأصبح الأمن عامل استقرار، بل محفزًا رئيسيًا للاستثمار والسياحة، وتساهم بيئة الأمان في جذب ما بين 7 و12 مليون سائح إضافي سنويًا، فيما تُقدّر مساهمة شرطة دبي في هذا الرقم بنحو 4 – 6 ملايين سائح.

وضحت الدراسة أن الأمن يعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث ارتبطت بيئة الأمان بجذب استثمارات إضافية تتراوح بين 3.6 و5.8 مليارات درهم في عام 2024 ، وتُقدّر مساهمة شرطة دبي في هذا الجانب بما بين 1.8 و2.9 مليار درهم، أي ما يعادل 1 – 2 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية.

وتصدّرت دبي مدن العالم في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، خلال النصف الأول من العام 2025، لتحافظ على مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للاستثمار الأجنبي المباشر للمرة الثامنة على التوالي، وذلك منذ النصف الثاني من العام 2021 وفق بيانات "فايننشال تايمز – إف دي آي ماركتس" حول أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر.

ورسخت دبي مكانتها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات والثروات، بفضل بيئتها الامانة والداعمة للأعمال، وأصبحت وجهة جاذبة للعائلات فائقة الثراء في آسيا والعالم، من الباحثين عن وجهات جديدة تضمن لهم الأمان والاستقرار والفرص الاستثمارية.