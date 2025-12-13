أبوظبي تطلق تجمع «فيدا» لتطوير الجيل القادم من الحلول المالية

أطلقت أبوظبي تجمع «فيدا» (التكنولوجيا المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة، FIDA)، بهدف تسريع تطوير الجيل القادم من الحلول المالية والاستثمارية، وتعزيز دور الإمارة مركزاً عالمياً لرأس المال.

وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: «تستند استراتيجية أبوظبي الاقتصادية إلى التخطيط الطويل الأجل، ومبدأ ضرورة تدفق رأس المال والمواهب والابتكار عبر بنية تحتية عالمية المستوى. ويُعدّ تجمع «فيدا» استثماراً هيكلياً للمستقبل.

فمن خلال تنسيق الجهود بين الجهات التنظيمية، ورأس المال السيادي، والمؤسسات المالية، والمبتكرين».

وقال بدر العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: يمثل «فيدا» نقلة نوعية في دور أبوظبي في التمويل العالمي.

فنحن نمتلك بنية مركز مالي عالمي، حيث يلتقي الابتكار والتحول الرقمي في التكنولوجيا المالية، وتقنيات الجيل القادم، مع رأس المال الطويل الأجل، واللوائح التنظيمية المستقبلية منذ البداية.

ومن خلال جمع المستثمرين السياديين، والجهات التنظيمية، والمؤسسات العالمية، والمبتكرين في التكنولوجيا، ضمن تجمع واحد، تُصبح أبوظبي الوجهة المفضلة لمن يبنون مستقبل الأصول الرقمية.