الإمارات والسنغال تستكشفان آليات الارتقاء بالتدفقات التجارية والاستثمارية



ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وفداً إماراتياً من كبار المسؤولين وقادة الأعمال إلى السنغال، حيث التقى بالرئيس باسيرو ديوماي فاي، وعثمان سونكو، رئيس وزراء السنغال، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، بحضور سعيد حمدان النقبي، سفير الدولة لدى السنغال.

ونقل معاليه تحيات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات إلى الرئيس السنغالي ورئيس الوزراء وتمنياتها لجمهورية السنغال الصديقة قيادةً وشعباً بالمزيد من الازدهار والتقدم والرخاء.

وخلال اللقاءات، بحث معالي الزيودي مع الجانب السنغالي آليات تعزيز التعاون والارتقاء بها إلى آفاق جديدة وتركزت المناقشات على استكشاف السبل الكفيلة بدفع تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين في قطاعات رئيسية، تشمل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والأمن الغذائي.



وأكد معاليه التزام الإمارات بتعزيز الشراكات التنموية ودعم تعاون القطاع الخاص مع الدول الأفريقية وفي القلب منها جمهورية السنغال.

وبحث معالي ثاني الزيودي سبلاً جديدة للتعاون وفرص الاستثمار خلال اجتماعات ثنائية مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، وتم توقيع 13 مذكرة تفاهم.