غرفتا رأس الخيمة وأربيل تبحثان التعاون في الاستثمار والتحكيم التجاري

استقبل محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، ورئيس مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم، بمقر الغرفة وفد غرفة التجارة والصناعة في أربيل بالعراق برئاسة گيلان حاجي سعيد، رئيس الغرفة ويرافقه الدكتور محمد شهاب، رئيس الهيئة العليا لاتحاد غرف التجارة والصناعة في إقليم كردستان العراق، وعدد من مسؤولي اتحاد الغرف بكردستان وغرفة أربيل.

وتم توقيع اتفاقيتي تعاون الأولى بين «تجارة رأس الخيمة» وغرفة «أربيل»، والثانية بين اتحاد غرف التجارة والصناعة في إقليم كردستان ومركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم.

وأكد محمد النعيمي حرص الغرفة على تعزيز تلك علاقات بين الإمارات وجمهورية العراق، وتبادل المعلومات والأفكار لفتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية.

وأكد رئيس غرفة تجارة أربيل، أن المستثمرين الإماراتيين يأتون في المرتبة الثالثة من حيث الاستثمار في إقليم كردستان، ووجه الدعوة لغرفة تجارة رأس الخيمة قياداتها وأعضائها لزيارة أربيل.