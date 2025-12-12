تفاهم بين «كابيتال دوت كوم» و«أكاديمية أبوظبي العالمي»



وقعت منصة التداول العالمية «كابيتال دوت كوم» وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، الذراع المعرفية لسوق أبوظبي العالمي، مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرة تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية لدى المتداولين الأفراد، وتوسيع نطاق التعليم الرقمي للاستثمار، وبناء قاعدة من الكفاءات الإماراتية المؤهلة للمستقبل.



ويبدأ تنفيذ البرنامج في عام 2026، ضمن رؤية أوسع لدعم الأجندة الاقتصادية طويلة المدى لدولة الإمارات.



وبموجب مذكرة التفاهم توفر «كابيتال دوت كوم» 100 فرصة تدريب عملي، خلال السنوات الخمس المقبلة، ليس فقط داخل الشركة، بل أيضاً عبر شركاء في منظومة القطاع المالي الإماراتي، بما يتيح للمواهب الشابة بيئات تعلم متنوعة وعالية التأثير.



وقع الاتفاقية كل من طارق شبيب، الرئيس التنفيذي لـ«كابيتال دوت كوم» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنصور جعفر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية أبوظبي العالمي ومركز الأبحاث التابع للأكاديمية ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي المالي.