«دناتا» توسّع عملياتها في ميلانو



أعلنت «دناتا» استثماراً يتجاوز 25 مليون يورو، لتطوير منشأة شحن متطورة في مطار ميلانو مالبينسا، من خلال شركتها المحلية التابعة بالكامل، «إيربورت هاندلينغ».

ويأتي هذا المشروع الاستراتيجي في إطار التزام «دناتا» بتشييد بنية تحتية عالية الكفاءة لخدمات الشحن في الأسواق ذات إمكانات النمو القوية على المدى الطويل.



ويأتي توسع «إيربورت هاندلينغ» عقب عملية مناقصة تنافسية، أطلقتها مجموعة SEA، المشغلة لمطاري ليناتي ومالبينسا، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في خلق 200 فرصة عمل جديدة، ما يعزز مكانة الشركة بوصفها مزود خدمات المناولة الأرضية الرائد في إيطاليا.



وستقام المنشأة الجديدة في منطقة «كارجو سيتي» داخل المطار، وتمتد على مساحة 10 آلاف متر مربع، مع قدرة مناولة سنوية تتجاوز 100 ألف طن، وستصمم وفق أعلى المعايير الدولية لدعم مناولة جميع أنواع الشحنات، بما في ذلك المنتجات سريعة التلف.



وتماشياً مع استراتيجية «دناتا» العالمية للاستدامة ستتضمن المنشأة الجديدة مجموعة من الحلول عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة، وتشمل ألواحاً شمسية لتوليد الطاقة المتجددة، وعوازل حرارية متقدمة، وإضاءة LED عالية الكفاءة، كما ستصمم مساحات المستودعات والمكاتب، لتعظيم الاستفادة من الإضاءة الطبيعية، وستعتمد على أنظمة تدفئة وتبريد منخفضة الاستهلاك، ومن المقرر أن تدخل المنشأة حيز التشغيل في سبتمبر 2027.