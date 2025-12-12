«بلاك روك» تستشكف أسواق التمويل المرمز في أبوظبي

أعلنت «بلاك روك»، و«فينستريت المحدودة»، توقيع مذكرتي تفاهم، خلال أسبوع أبوظبي المالي، بهدف استكشاف مبادرات تطوير الأسواق المرمزة، وبناء الجيل القادم من البنية المالية، بما ينسجم مع طموحات أبوظبي في الاقتصاد الرقمي.

وتعد «فينستريت المحدودة»، المجموعة المنظمة للبنية التحتية الرقمية للأسواق المالية، ومؤسسة «إيه دي آي»، التي يقع مقرها في أبوظبي، وتعمل على تطوير بنية تحتية لتقنية البلوك تشين على مستوى سيادي، جهتين تابعتين للشركة العالمية القابضة، من خلال شركة «سيريوس إنترناشيونال هولدينغ» وسيعمل الأطراف الثلاثة معاً، على استكشاف مبادرات، تستهدف تطوير أسواق رأس المال، وتصميم حلول للأصول الرقمية، وتوسيع قدرات التمويل الرقمي، والاستفادة من خبراتهم المشتركة، لتسهيل الوصول إلى المنتجات الاستثمارية المُرمّزة.

وتم أمس خلال اليوم الرابع والأخير من أسبوع أبوظبي المالي الإعلان عن 23 مذكرة تفاهم، شملت شراكات بين جهات محلية ودولية مثل Tetehr وCrypto.com وZodia، وPresto وPCP وWarner Bros. Discovery، ومجلس الذهب العالمي وBain Capital وغيرها.