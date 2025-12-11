ألفاريز آند مارسال تؤكد قوة القطاع المصرفي الإماراتي

أعلنت ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية الرائدة المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن إصدار تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات، والذي يحلل أداء أكبر عشرة بنوك مدرجة في الدولة خلال الربع الثالث من عام 2025. وشهدت هذه الفترة توسعاً كبيراً في الميزانية العمومية، ومواصلة الأداء القوي في الأرباح، واستقرار هامش الفائدة على الرغم من المناخ المتغير لأسعار الفائدة.

وسجل إجمالي صافي القروض والسلف ارتفاعاً بنسبة 6.5% على أساس فصلي، متفوقاً على نمو الودائع الذي بلغت نسبته 4.3% على أساس فصلي، مما أدى إلى ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 161 نقطة أساس لتصل إلى 77.8%. وارتفع الدخل التشغيلي بواقع 3% على أساس فصلي ليبلغ 41.9 مليار درهم، مدفوعاً بنمو صافي إيرادات الفوائد وإيرادات الرسوم، والذي قابله انخفاض جزئي في إيرادات الدخل التشغيلي الأخرى. وشهد صافي الدخل ارتفاعاً بنسبة 4.3% على أساس فصلي، مدعوماً بانخفاض مخصصات انخفاض القيمة والضرائب. وارتفعت نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 87 نقطة أساس لتصل إلى 28.1%، ما يعكس ازدياد الاستثمارات في مبادرات التحول الرقمي والمبادرات القائمة على الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي.

وحافظت الهوامش على استقرارها بصورة عامة، على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة خلال الربع الثالث. وارتفع إجمالي صافي هامش الفائدة بشكل طفيف بواقع 2 نقطة أساس إلى 2.45%، والذي عوضه استقرار العائد على الائتمان وارتفاع تكاليف التمويل. وتراجعت فروق الأسعار بمقدار9 نقاط أساس على أساس فصلي، بينما استقر العائد على الائتمان عند نسبة 10.9%، وارتفعت تكلفة التمويلات بواقع 11 نقطة أساس إلى 4.0%.

واستمر الأداء القوي لجودة الأصول، حيث تحسنت تكلفة المخاطر بواقع 6 نقاط على أساس فصلي لتصل إلى 0.45%، مدعومة بالنمو المتواضع للقروض وانخفاض مخصصات انخفاض القيمة. كما واصلت الربحية الإجمالية مستويات نموها القوية، مع ارتفاع العائد على حقوق المساهمين بنسبة 19.6% واستقرار العائد على الأصول عند 2.1%.

وتشمل البنوك العشرة الأكبر حسب حجم الأصول في دولة الإمارات، والتي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي من ألفاريز آند مارسال، كلاً من بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي.

وقال سام جيدومال، المدير العام ورئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال: «واصلت البنوك الإماراتية تسجيل مستويات زخم قوية للإيرادات خلال الربع الثالث من عام 2025 بفضل النمو الائتماني القوي واستقرار معدلات الهوامش وتحسن جودة الأصول. وعلى الرغم من انخفاض معدلات الفائدة، يحافظ القطاع على أدائه القوي، مدعوماً بالركائز القوية للاقتصاد الكلي والتركيز المتزايد للبنوك على التحول الرقمي والتشغيلي. ولا يزال القطاع يحظى بثقة كبيرة من المستثمرين، وهو يظهر جلياً في تداول أسهم البنوك بأسعار أعلى والطلب المستمر عليها».

أبرز التوجهات المسجّلة

وأكد التقرير ارتفاع الدخل التشغيلي بفضل تعزيز صافي إيرادات الفوائد وعائدات الرسوم، حيث ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 3% على أساس فصلي، مدفوعاً بنمو فصلي بنسبة 5% في صافي إيرادات الفوائد، إلى جانب زيادة بنسبة 7.3% على أساس فصلي في إيرادات الرسوم، مقابل تراجع في مصادر الدخل التشغيلي الأخرى.

وحافظ صافي هامش الفائدة على استقراره عند 2.45%، حيث سجل ارتفاعاً على مستوى القطاع بمقدار 2 نقطة أساس على أساس فصلي، بالرغم من انخفاض فروق الأسعار وارتفاع تكاليف التمويل، بينما بقي العائد على الائتمان ثابتاً عند 10.9%، وارتفعت تكلفة التمويلات بمقدار 11 نقطة أساس لتصل إلى 4.0%.

وتراجعت كفاءة التكاليف في ظل توجّه البنوك للاستثمار في التحول الرقمي، حيث شهدت نسبة التكلفة إلى الدخل ارتفاعاً بواقع 87 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 28.1%، مدفوعة بارتفاع التكاليف المتعلقة بمبادرات التحديث الرقمية وتلك القائمة على الذكاء الاصطناعي. وسجل كل من بنك الفجيرة الوطني وبنك أبوظبي التجاري النسبة الأكبر في هذا الارتفاع.

وأشار التقرير إلى تحسّن تكاليف المخاطر نتيجة المستويات القوية لجودة الأصول، حيث انخفضت تكلفة المخاطر بواقع 6 نقاط أساس على أساس فصلي إلى 0.45%، كما تراجعت مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 6.9% إلى 2.7 مليار درهم إماراتي. وسجلت ستة من البنوك العشرة الأكبر في دولة الإمارات تحسناً في تكلفة المخاطر، يتصدرها بنك الفجيرة الوطني.

وحافظت الربحية على مستويات قوية، مدعومةً بتراجع مخصصات انخفاض القيمة والهوامش الربحية الثابتة، حيث ارتفع العائد على حقوق المساهمين بواقع 25 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 19.6%، بينما بقي العائد على الأصول ثابتاً عند 2.1%.

ولا يزال تقييم أسهم البنوك يلعب دوراً داعماً مع تداول أسهم العديد من البنوك فوق معدلات القطاع، حيث تم تداولها بمتوسط سعر إلى القيمة الدفترية بلغ 1.6 ضعفاً، وفي مقدمتها بنك أبوظبي الإسلامي بمقدار 3 مرات، يليه بنك دبي التجاري عند 1.8 مرة وبنك الفجيرة الوطني عند 1.7 مرة. ووصل العائد الإجمالي لتوزيعات الأرباح للقطاع إلى 5.0%، وكان أبرزها بنك المشرق الذي قدم العائد الأعلى بنسبة 8.7%.