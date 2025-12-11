«فلاي دبي» تنصح مسافريها باتباع الإرشادات تفادياً لازدحام مطار دبي خلال الأيام المقبلة

وجهت فلاي دبي مسافريها، وخاصة المغادرين عبر مطار دبي الدولي خلال الأيام المقبلة، إلى ضرورة توخي الحذر لتوقع الازدحام، خلال فترة عطلة الشتاء، مع تزايد أعداد المسافرين، مؤكدة أن الالتزام بالإرشادات سيسهل تجربة السفر، ويقلل الضغط على المسافرين.

ونصحت الناقلة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، المسافرين، بأن يتأكدوا من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم، عبر قسم «إدارة الحجوزات» على موقع الشركة، وأن يتموا إجراءات السفر إلكترونياً، قبل الإقلاع بفترة تتراوح بين 48 ساعة و75 دقيقة، أو من خلال خدمة إنجاز السفر من المنزل، أو مركز فلاي دبي في الشارقة.

وشددت فلاي دبي على ضرورة مراجعة تفاصيل الأمتعة المسموح بها، والالتزام بالوزن والمواد المسموح نقلها، مع تغليف الأغراض القابلة للكسر، ووضع بطاقة بيانات الاتصال على كل حقيبة. كما نصحت بالوصول إلى المطار قبل أربع ساعات من موعد الرحلة، والاستفادة من أكشاك الخدمة الذاتية في المبنى رقم 2، لإتمام إجراءات السفر، وطباعة بطاقات الأمتعة، ومتابعة شاشات معلومات الرحلات، للتأكد من بوابة المغادرة، والوجود عندها في الوقت المناسب.

وقالت إنه يُمكن للمسافرين أيضاً توفير الوقت في المطار، باستخدام أحد أكشاك الخدمة الذاتية في المبنى رقم 2 بمطار دبي، حيث يُمكنهم طباعة بطاقة الأمتعة، وإتمام إجراءات السفر (إذا لم يقوموا بذلك عبر الإنترنت مُسبقاً)، قبل التوجه مُباشرةً إلى مكتب تسليم الأمتعة المُخصص. نُشجع المسافرين على مُتابعة شاشات معلومات الرحلات بانتظام، لمعرفة بوابة المغادرة الخاصة بهم، والتأكد من وجودهم عند البوابة قبل وقت كافٍ للصعود إلى الطائرة.

وأكدت أن هذه الإرشادات تساعد المسافرين على قضاء تجربة سفر سلسة ومريحة، خلال موسم الذروة الشتوي، وتضمن وصولهم إلى وجهاتهم بأمان ويسر.