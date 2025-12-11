محاكم مركز دبي المالي تطلق استراتيجية النمو الخمسية

أطلقت محاكم مركز دبي المالي العالمي استراتيجية نمو خمسية جديدة للأعوام (2026-2030)، تهدف إلى تعزيز دورها كمركز عالمي للعدالة التجارية، ودعم مكانة دبي كواحة دولية رائدة في مجالي الأعمال والخدمات المالية. وتتضمن الاستراتيجية 6 محاور استراتيجية و26 مبادرة، تشكل برنامجاً متكاملاً من المشاريع التي ستوجه مسيرة تطوير المحاكم على مدى السنوات الخمس المقبلة.

رؤية واضحة

وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي:" تجسِد الاستراتيجية الجديدة (2026–2030) ، التي جرى اعتمادها من قِبَل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم،، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، رؤية واضحة لتعزيز دور محاكم مركز دبي المالي العالمي كإحدى الركائز المؤسسية المساندة لمسيرة النمو الاقتصادي في دبي. وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام في نطاق ونوعية خدمات المحاكم، وتوسيع دائرة وصولها، وترسيخ مكانة دبي كوجهة مفضلة للتقاضي التجاري الدولي، مع ادخال جيل متقدم من القدرات الرقمية والمعرفية في منظومة العدالة. وتعكس رسالتنا طموحًا واضحًا يرمي إلى ضمان أن تكون جميع جوانب عمل محاكم مركز دبي المالي العالمي – بدءاً من العمل القضائي وصولاً إلى المنصات الرقمية والخدمات المساندة – موجهة نحو دعم النمو الاقتصادي المستدام. ومن خلال التوسع المدروس في الخدمات القائمة على الابتكار، سنواصل تطوير دوائر قضائية متخصصة وخدمات اقتصاد رقمي، ومنتجات مساندة محسنة تستجيب مباشرة لاحتياجات البيئة التجارية في دبي."

الابتكارات المعاصرة

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على التوسع في توفير وإتاحة الخدمات القائمة على الابتكارات المعاصرة و الريادة في ابتكار خدمات تعيد تعريف دور المحاكم التجارية وتقدم قيمة ملموسة للمستخدمين والمتعاملين ، وترسيخ سمعة محاكم المركز كاختصاص قضائي مفضل ضمن منظومة الأعمال التجارية في دبي من خلال خدمات عامة ذكية وميسرة تتمحور حول المستخدم.وترسيخ مكانة محاكم المركز كوجهة أولى للشركات والأفراد الباحثين عن خدمات عامة موثوقة وعالية الجودة.و تطوير عمليات قضائية وإدارية مرنة وفعالة، مدعومة بأدوات تقنية متقدمة، بما يضمن أفضل تجربة ممكنة لجميع أطراف الدعوى، ويرفع من كفاءة إدارة الدعاوى.وتوظيف قدرات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لبناء أكثر منظومات المحاكم التجارية الدولية ذكاءً وكفاءةً.و تمكين الكوادر القضائية والإدارية المتميزة لتكون محركاً رئيسياً للابتكار والريادة واستدامة التميز المؤسسي.

وسيجري تنفيذ استراتيجية النمو الخمسية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي (2026–2030) عبر برنامج مفصل من المشاريع ومؤشرات الأداء الرئيسية، تحت إشراف قيادة المحاكم، وبما ينسجم مع التوجه الاستراتيجي الأشمل لمركز دبي المالي العالمي وحكومة دبي.كما تهدف الاستراتيجية إلى مزيد من ترسيخ الإطار القانوني لإنفاذ أحكام وقرارات محاكم المركز، وتعزيز شبكة التعاون القضائي الدولي، بما يدعم مكانة دبي كوجهة آمنة وموثوقة لفض المنازعات الدولية وإنفاذ الأحكام عبر الحدود.