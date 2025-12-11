«أدنوك للإمداد والخدمات» تتسلم رابع ناقلة جديدة للغاز المسال

أعلنت «أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي» عن تسلّمها ناقلة «الصدف»، وهي الرابعة من أصل 6 ناقلات جديدة للغاز الطبيعي المسال، تعاقدت الشركة على بنائها مع حوض «جيانغ نان» الصيني لبناء السفن. ومع تسلّم الناقلة في الموعد المحدد، ستنطلق قريباً في أولى رحلاتها التجارية. حضر الحفل ، القبطان عبد الكريم المصعبي الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، وفاطمة النعيمي الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»، التي تولت تسمية السفينة، بصفتها راعية للناقلة.

وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، إن تسليم الناقلة «الصدف»، يؤكد التزام «أدنوك للإمداد والخدمات»، بتنفيذ برنامج تجديد وتوسيع أسطولها، حيث تسهم كل إضافة جديدة، في زيادة قدرتنا على الاستفادة من فرص النمو، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحقيق قيمة مضافة لمساهمينا، بالتزامن مع التزامنا المستمر بتوفير خدمات لوجستية بحرية متكاملة منخفضة الكربون. وقالت فاطمة النعيمي: «يسرنا التعاون مع «أدنوك للإمداد»، لتسليم ناقلة الغاز الطبيعي المسال المتطورة «الصدف»، التي تجسد التزامنا المشترك بالنمو والتميز التشغيلي، ويعزز هذا التعاون مشروع تطوير رصيف الغاز الطبيعي المسال في جزيرة داس، الذي يرفع القدرة الاستيعابية للرصيف، لاستقبال 3 أكبر سعتها 180 ألف متر مكعب ما يتيح مرونة أكبر في التصدير ويسهم في تعزيز قدرتنا على الوفاء بالتزامات العملاء وتحسين عمليات الشحن، وتحقيق قيمة تجارية أعلى».