مبيعات سوق دبي الحرة تتجاوز 8 مليارات درهم

أعلنت سوق دبي الحرة عن تحقيق مبيعاتها أرقاماً غير مسبوقة بعد تجاوزها حاجز 8 مليارات درهم بحلول 9 ديسمبر الجاري، وذلك للمرة الأولى في تاريخها. وقد تخطت المبيعات هذا الرقم إثر تنفيذ عملية شراء بقيمة 371 درهماً أجراها مسافر هندي متجه إلى نيودلهي. ويعدّ الإنجاز استمراراً لزخم المبيعات القياسية خلال هذا العام، إذ شهدت 9 من أصل 11 شهراً تسجيل أرقام قياسية جديدة، بينما تبوأ شهر نوفمبر مركز الصدارة بأعلى مبيعات شهرية على الإطلاق بلغت 876.56 مليون درهم (240.16 مليون دولار).

إنجاز بارز

وقال راميش سيدامبي، المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة، خلال زيارته برفقة عدد من المسؤولين الإداريين والموظفين، للمبنى رقم (3) بمطار دبي الدولي،: «سُعداء بتحقيق هذا الإنجاز البارز، وبتجاوز مبيعاتنا حاجز الـ 8 مليارات درهم لأول مرة في تاريخنا. ونشكر جميع أفراد فريق عمل السوق الذين يعملون على مدار 24 ساعة يومياً، سواء عبر متاجرنا الأرضية أو في المكاتب الخلفية، على جهودهم الرائعة للوصول إلى هذا المستوى العالي من الأداء مع قرب إسدال الستار على عام 2025، حيث نجحنا في تحقق زيادة قدرها 17.6% خلال الأيام التسعة الأولى من ديسمبر، بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي».

وأضاف، أن مبيعات الأيام القليلة الماضية اتسمت بالاستثنائية مع تسجيلنا زيادة قدرها 9.8% لهذا لعام، أي أكثر من 710 ملايين درهم مما حققناه العام الماضي، ما يعادل شهراً كاملاً من المبيعات. ونقل سيدامبي تهنئة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة، إلى جميع أفراد فريق العمل في السوق، على هذا الأداء المميز في شهر نوفمبر، متمنياً لهم تحقيق المزيد من التقدم والنجاح مع نهاية العام.

وتستعد سوق دبي الحرة للاحتفال بالذكرى الـ 42 لتأسيسها في العشرين من ديسمبر، حيث ستطلق بهذه المناسبة عرض خصومات تصل إلى 25% على مجموعة واسعة من المنتجات.