الإمارات من أهم المراكز العالمية للتمويل الحديث

أكد خبراء ومتخصصون ومشاركون في فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، أن الإمارات باتت ضمن أهم المراكز العالمية للتمويل الحديث، بفضل موقعها الاستراتيجي، وقربها من رأس المال، وبيئتها الداعمة للأعمال، وأن الدولة، بما تتمتع به من استقرار اقتصادي وبنية تحتية عالمية وموقع استراتيجي بين الشرق والغرب، أصبحت مركزاً عالمياً رائداً لتطوير بنى «البلوكتشين» السيادية وتنظيم الأصول الرقمية.

منصة مثالية

وأكد ماركو سانتوري، الرئيس التنفيذي لشركة Solmate «سولميت» المتخصصة في بناء البنية التحتية الأساسية القائمة على «سولانا» وإدارة خزينة الأصول الرقمية، أن الإمارات باتت ضمن أهم المراكز العالمية للتمويل الحديث والتمويل عبر السلسلة، بفضل موقعها الاستراتيجي، وقربها من رأس المال، وبيئتها الداعمة للأعمال. وقال سانتوري، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، إن الحدث يمثل منصة مثالية للشركات التي تركز على تطوير البنية التحتية في الإمارات.

وأضاف: نحن نبني بنية تحتية حقيقية هنا في الإمارات وهذا يميزنا عن الشركات التي تكتفي بمجرد وضع الأصول الرقمية لدى طرف ثالث، ويتيح لنا تنفيذ أمور في الإمارات لم يكن ممكناً تنفيذها من قبل. وأشار إلى أن أسبوع أبوظبي المالي يجمع المستثمرين، الشركاء التجاريين، وبعض المنافسين أيضاً، قائلاً إن هذا النوع من الأحداث والبيئات التي تحتاج أن تكون فيها للحصول على آخر مستجدات الصناعة مباشرة، والتواصل مع الأشخاص المهمين.

واعتبر سانتوري أن الدولة أظهرت رؤية واضحة في عالم الأصول الرقمية، وهو المجال الذي تنشط فيه «سولميت». وأوضح أن من أبرز عوامل النجاح تشمل: قرب الإمارات من رأس المال، وهو أمر حاسم لشركة تسعى لبناء خزينة قوية من الأصول الرقمية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي. وأضاف: في الإمارات وبسبب موقعها المركزي، نشعر بقدرتنا على بناء وول ستريت جديدة، واستبدال الوسطاء المركزيين بنظام مالي أكثر كفاءة.

استقرار اقتصادي

وأكد أندري لازورينكو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ADI»، التي تعمل على بناء البنية التحتية لتقنية البلوكتشين، أن الإمارات انتقلت «من مرحلة التجارب الأولى إلى بناء واحدة من أكثر البيئات تقدماً للأصول الرقمية وتقنيات الويب 3». وأضاف أن الإمارات أصبحت، بما تتمتع به من استقرار اقتصادي وبنية تحتية عالمية وموقع استراتيجي بين الشرق والغرب، مركزاً عالمياً رائداً لتطوير بنى البلوكتشين السيادية وتنظيم الأصول الرقمية وقيادة سياسات «الويب 3».