"دي بي ورلد" تُركّب أوّل 1000 لوح من الهياكل البحرية الحيّة في ميناء جبل علي

استكملت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" المرحلة الأولى من مشروعها الرائد لدعم الحياة البحرية في ميناء جبل علي، مع تركيب 1,000 لوح من "الهياكل البحرية الحيّة" المصمّمة لتحويل أسطح الجدران البحرية إلى موائل تزدهر فيها الحياة البحرية، ما يعزز التنوّع البيولوجي ويرفع كفاءة البنية التحتية الساحلية، في خطوة تمثل امتدادًا ناجحًا لتجربة المجموعة في ميناء كاياو في بيرو.

وتم تطوير هذه الألواح بالشراكة مع البرنامج العلمي التابع لمعهد سيدني لعلوم البحار "ليفينج سيوولز"، حيث من المقرر توسيع المشروع ليصل إلى 6,000 لوح بحلول عام 2028، ليُشكّل عند اكتماله أطول واجهة مائية متواصلة في المنطقة مخصّصة لدعم النظم البيئية الطبيعية.

وتتميّز الألواح بتصاميم هندسية متنوّعة تحاكي التشكيلات الصخرية الطبيعية مثل الأحواض الصخرية، بما يتيح للكائنات البحرية الاستقرار والنموّ، ويحول الهياكل الساحلية إلى موائل داعمة للحياة البحرية.

وقال عبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ"دي بي ورلد" دول مجلس التعاون الخليجي، إن الموانئ تلعب دوراً حيوياً في تعزيز مرونة السواحل، ويُظهر هذا البرنامج كيف يمكن للبنية التحتية أن تدعم حركة التجارة وفي الوقت نفسه تُسهم في استعادة الموائل البيئية الطبيعية، ومن خلال دمج التصاميم المعتمدة على الأبحاث العلمية عبر موانئنا، نعمل على تمكين النظم البيئية البحرية من الاستقرار والازدهار في بيئات كانت محدودة القيمة البيولوجية.

وسيبدأ برنامج رصد التنوع البيولوجي في ميناء جبل علي عام 2026 لتحليل أثر هذه الألواح الجديدة والمساهمة في إثراء المعرفة العالمية حول دور الموانئ في دعم المرونة البيئية.

ويأتي المشروع ضمن إستراتيجية المحيطات لدى "دي بي ورلد"، ويدعم أهداف التنوع البيولوجي العالمية وفق إطار "كونمينغ–مونتريال" للتنوّع البيولوجي، ويعكس التزام المجموعة بالاستثمار في بنية تحتية ساحلية مستدامة عبر شبكتها الدولية.

وصُمم المشروع في جبل علي بعد نجاح التجربة الرائدة في ميناء كاياو في بيرو، حيث تم تسجيل 66 نوعاً عبر 12 مجموعة بحرية خلال 12 شهرًا، بما في ذلك سبعة أنواع ظهرت فقط على أسطح الألواح.

كما لم تُسجّل أي أنواع حية دخيلة، فيما زاد تنوّع الطحالب وتحسّنت الوظائف البيئية للموقع، ما يعكس الفاعلية العالية للتصاميم المستوحاة من الطبيعة.

وتواصل دي بي ورلد توسيع مشاريعها الداعمة للطبيعة، بما في ذلك دعم مبادرة "مشدّ دبي"، وهو أحد أكبر مشاريع استزراع وإكثار الشعاب البحرية في العالم، ويهدف إلى تعزيز التنوّع البحري والحدّ من تأثير الانبعاثات الكربونية، وتطوير نماذج الاقتصاد الدائري في إدارة نفايات الموانئ، وإطلاق برامج إضافية لحماية المحيطات.

ومع تزايد الضغوط البيئية على المدن الساحلية، يشكّل مشروع الجدران البحرية الحيّة في جبل علي نموذجاً عالمياً قابلاً للتطوير يجمع بين العلم، والاستدامة، وتطوير الموانئ.