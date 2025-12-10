مالية دبي تعرف عمال «الأحواض الجافة» بالمدفوعات الرقمية



نظمت مالية دبي بالتعاون مع شركة الأحواض الجافة العالمية فعالية توعوية لتعريف العمال بمبادرات التحول الرقمي على مستوى حكومة دبي والقطاع الخاص، ضمن جهودها المتواصلة الرامية إلى رفع الوعي المالي ونشر ثقافة المعاملات الرقمية في الإمارة بين جميع فئات المجتمع، تحت مظلة استراتيجية دبي اللانقدية.

وتضمنت الفعالية جلسات تعريفية وشرحاً بالفيديو للتعريف بمزايا الدفع الرقمي وطرق استخدام قنوات السداد الذكية بأمان وسهولة لإنجاز المدفوعات والمعاملات والتحويلات المالية بمختلف أشكالها، إضافة إلى الرد على استفسارات العمال حول استخدام التطبيقات والمنصات الرقمية في حياتهم اليومية. وحصل العمال المشاركون في الفعالية على مزايا إضافية من الشركاء، كالأرصدة المجانية وإعفاءات من رسوم الحوالات.

وقال أحمد علي مفتاح المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، إن الدائرة حريصة على تهيئة بيئة داعمة لتبني المدفوعات الرقمية، لا سيما بين العمال الذين يشكلون جزءاً مهماً من النسيج الاقتصادي في الإمارة. وأضاف: «تأتي الفعالية لتعزيز فهم العمال للخيارات الرقمية الآمنة والموثوق بها، وتمكينهم من الاستفادة من التقنيات الحديثة في معاملاتهم اليومية، بما يواكب توجهات حكومة دبي نحو مجتمع رقمي».

وأعربت آمنة لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية، عن سرورها بالجهود التي تبذلها الدائرة في سبيل رفع وعي مختلف شرائح المجتمع بالطرق الرقمية لسداد المدفوعات وإجراء التحويلات المالية.